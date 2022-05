„Minden előzetes várakozásomat felülmúlta ez a debütálás – fogalmazott ifjabb Ficza Ferenc. – Nem hittem, hogy azonnal fel tudom venni a versenyt az élmezőnnyel, de örülök, hogy sikerült. Egy nagyon jól felkészített autóval jöttünk, ami megkönnyítette a dolgomat, köszönöm az EAK M-Sport áldozatos munkáját és sok-sok ember kitartását” – fogalmazott ifjabb Ficza.

„Nyilván sokat jelentett ebben a jó eredményben, hogy nem volt murvás a pálya – folytatta. – Élvezem, ha laza talajon autózhatok, s a pályaautós múltam is segített a győzelemben. Összességében nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel és már várom is a máriapócsi folytatást. Kicsit csak amiatt vagyok csalódott, hogy a legjobbakkal technikai gondok miatt nem tudtam megmérkőzni, de remélem, a következő futamon erre is lesz lehetőségem” – zárta ifjabb Ficza.

A jövő hétvégén a Rabócsiringen jön a következő futam, addig még egy teszt is belefér a bajnoki címre hajtó ifjabb Ficza programjába.