A Ferencvárosnál bíztak benne, hogy – ahogy egy új mondás tartja –, sima lesz ez a mérkőzés, mint az M6-os. Nos, szerda délutánra nem volt igaz, az autópálya Budapest felé vezető oldalán ugyanis jelentős volt a forgalom, ahogy az útmenti benzinkutakon is. Mert bizony rengeteg Tolna megyei kerekedett fel, hogy a helyszínen írjon együtt történelmet a Paksi FC-vel. Nemcsak az atomvárosból, de Németkérről, Bonyhádról, Szekszárdról és Tolnáról is érkeztek szurkolók a Puskás Arénába.

A paksi klub 1952 óta íródó történetében először jutott be a Magyar Kupa döntőjében, előtte 1976-ban Szabad Föld Kupát nyert az együttes, 2010-ben és 2011-ben Ligakupa-döntőt játszott, utóbbinál ismét aranyérem került a zöld-fehérek nyakába. Abból a csapatból Böde Dániel, Gévay Zsolt, Haraszti Zsolt és Szabó János maradt hírmondónak, utóbbi kettőnek bizalmat szavazott a kezdőbe Bognár György vezetőedző.

Miután felszállt a kezdés előtt a ferencvárosi szektorokból jövő füstfelhő, kirajzolódott, hogy – ahogy arra számítani lehetett – a lelátó mellett a pályán is a fővárosiak dominálnak majd. A lestaktikát alkalmazva több Fradi-támadás is elakadt, negyedóra játék után azonban Kristoffer Zachariassen helyzeténél verve volt már a paksi védelem. Szabó János mellett a bal oldalon sebezhető volt az atomvárosiak védelme, amit nem egyszer használt ki Sztanyiszlav Csercseszov együttese, mely lendületben maradt, a félidő hajrájában Auzqui egy ízben a keresztlécet is eltalálta.