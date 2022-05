Az előző fordulóban biztossá vált, hogy az újonc Gerjeni SK matematikailag is kiesett az NB III-ból, így Bojan Lazics csapata már csak a becsületéért küzd – először ma az ESMTK otthonában. Az erzsébetieket hazai pályán (szó szerint, hiszen Gerjenben volt a meccs) 2–1-re legyőzték Királyházi Bencéék, s most is szeretnének leg­alább egy ponttal hazatérni.

A Paksi FC második csapata odaérhet a dobogóra (még ha nem is ez volt a cél a szezon elején), ehhez Dunaújvárosban győznie kell Kindl István alakulatának. Nem lehetetlen a küldetés, hiszen az újvárosiak nincsenek valami jó formában, az előző hat összecsapásukból csak egyet tudtak megnyerni, ráadásul edzőjüket, Varga Balázst is menesztették. Igaz, a paksiak sem brillíroznak, ők a legutóbbi öt fellépésükből kettőt is elveszítettek. Ősszel 0–0-s döntetlent hozott a két gárda atomvárosi fellépése.

A Szekszárdi UFC igazából „lebeg az éterben”, hiszen nem fenyegeti a kiesés réme, ugyanakkor az előbbre lépésre, az első tízbe kerülésre is kicsi a sansza Turi Zsolt csapatának. Ettől függetlenül hazai pályán le kellene győzni a monoriakat, ami ugyanakkor nem ígérkezik könnyű feladatnak. A látogatók ugyanis szeretnek vendégként játszani, az elmúlt hat meccsükből két döntetlen mellett nyertek Pakson, Vácon, az MTK otthonában és a Rákosmente pályáján is. Ősszel 1–0-ra a Pest megyeiek nyertek, ami akár fordítva is lehetett volna.

NB III, Közép csoport, 34. forduló.

Szerda, 17 óra: Szekszárdi UFC–Monor (V.: Maml Z.). Dunaújváros–Paksi FC II (V.: Holczbauer F.). ESMTK–Gerjeni SK (V.: Dobai J.).

