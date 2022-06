– Korábban nem láttam ennyire elérzékenyülni...

– Az egész év ilyen érzelemdús volt, régen éreztem magam ilyen jól, mint itt Majoson. Azt kell mondanom, hogy a játékosként a Fradival megnyert bajnoki címem is a második helyre szorul, a mostani idény mögé – felelte a könnyeivel küszködve Kardos Ernő vezetőedző. – Mindenkinek, a játékosaimnak, a vezetőinknek, a szurkolóinknak köszönöm, hogy mindezt átélhettem. A stábomnak, benne Gyánó Szabolcs technikai vezetőnek, Kelemen Krisztián erőnléti edzőnek, Viszt Péter kapusedzőnek és Illés Balázs masszőrnek külön is szeretnék köszönetet mondani, de jár az elismerés mindenkinek, aki csak egy keveset is tett azért, hogy ilyen szezonja lehessen ennek a klubnak.

– Megkönnyebbült?

– Inkább azt mondanám, hogy örülök neki, hogy véget ért ez az egész! Nagyon kemény szezon van mögöttünk. Bármennyire is kevés csapat játszik a tolnai bajnokságban, szakmailag nagy kihívást jelentett megnyerni az aranyat. Aztán itt volt ez az osztályozós párharc, ami meghozta számunkra a legnagyobb sikert, most learathattuk annak a munkának babérját, amit az egész idényben elvégeztünk. Egy kicsit ízlelgethetjük ezekben a napokban a sikert.

– Kívülről úgy tűnt, rutinból lehozták ezt a párharcot.

– Örülök, hogy így látta, pedig nem volt ilyen egyszerű! Ne felejtsük el, hogy egy NB II.-ben szereplő profi együttes fiókcsapatával játszottunk, ráadásul kulcsembereket kellett nélkülöznünk. Nem játszhatott a visszavágón Simó Csongor Szabolcs, de mindkét meccsről hiányzott Nagy Norbert, Sümegi Balázs vagy Bognár Sándor. Ha ők ott vannak a pályán, simább is lehetett volna. Az, hogy nélkülük kerekedtünk felül a nyíregyháziakon, még értékesebbé teszi azt, amit elértünk.

– Láttam, hogy nagyot csapott a levegőbe, amikor Petrovics Tamás a bal felsőbe bombázva megszerezte csapatának a vezetést. Mit érzett akkor?

– Azt, hogy nincs az az isten, aki elvehetné tőlünk az NB III.-ba jutást. Biztos voltam benne, hogy nem fogunk két gólt kapni. Bár a végén a semmiből kiegyenlítettek a nyíregyházi fiatalok, igazságtalan lett volna az élettől, ha nem mi kerülünk fel a harmadik vonalba. A két meccs alapján mindenki megbizonyosodhatott róla, hogy a Majosé a jobbik csapat.



– Megvan a feljutás, s ezzel véget is ért a szezon. Mi lesz a program a következő napokra?

– Mindenkit elengedtünk két hét szabadságra, ráfér a srácokra, hogy kipihenjék a szezon fáradalmait. Sokszor elmondtam már, hogy iszonyú melót tettek bele ezekbe a sikerekbe. Jómagam is igyekszem kihasználni minden egyes percét. Aki ismer engem, az tudja, hogy a foci mellett a másik nagy szerelmem a horgászat. Most kiülök a partra, és élvezem, hogy egy kis nyugalom van körülöttem. Persze a focit sem feledem: miközben várok a fogásra, már azon fogok agyalni, miként tudjuk majd megállni a helyünket az NB III.-ban.



Emlékeztető - Osztályozó az NB III.-ért, visszavágó.

Majosi SE–Nyíregyháza Spartacus II 1–1 (0–0). Majos, 1000 néző. Vezette: Bana G. (Kiss B., Deme R.). Gólszerzők: Petrovics (58.), illetve Pataki B. (86.).

A Majosi SE 3–3-as összesítéssel, idegenben szerzett góllal jutott fel az NB III.-as bajnokságba.