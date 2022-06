– Ahogy előzetesen várni lehetett, ez a találkozónk más jellegű volt, mint az első kettő. Itt már voltak ütközések és volt, hogy védekeznünk is kellett. A Siófok egy jó csapat, nem véletlen végzett tavaly az NB II-ben ott, ahol. Amik kijöttek hibák, azokon dolgozunk tovább, az viszont felettébb tetszett, hogy kétszer is hátrányban voltunk, végül mégis mi nyertünk – fogalmazott a klub honlapján Waltner Róbert. – Szokták mondani, edzőmérkőzésen nem számít a végeredmény, ugyanakkor ilyenkor is próbáljunk győzelemre játszani. Tetszett a fiatalok hozzáállása, kiválóan szálltak be a mérkőzésbe.

Összességében elégedett vagyok a találkozóval, nagyon meleg időben játszottuk, így egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, viszont a játékosok keményen odatették magukat –zárta a paksiak nyáron kinevezett vezetőedzője.

Eredmény. Paksi FC–BFC Siófok 3–2 (0–1).

Paks, az 1. félidőben: Nagy G. - Kovács N., Szélpál, Lenzsér, Szabó J., Nagy R., Windecker, Balogh B., Haraszti, Sajbán Máté, Szabó B.

A 2. félidőben: Rácz G. – Osváth (Pesti Z., 65.), Szekszárdi, Debreceni Á., Debreceni Z., Vas, Kesztyűs B., Gyurkits, Kocsis, Nagy R. (Nyári, 55.), Sajbán Máté (Volter, 55.).

Gólszerzők: Osváth (48.), Volter (60.), Vas (72.), illetve Horváth P. (38.), Elek B. (54.).

A paksiak csütörtökön a szlovák élvonalban legutóbb negyedik helyen végző dunaszerdahelyi DAC-hoz utaznak.