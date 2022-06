Egy kis lépést megint tett előrefelé a szekszárdi egylet. A megyeszékhely Középcsoportban szereplő együttese tavaly épphogy bennmaradt az NB III.-­ban (egészen az utolsó fordulóig izgulnia kellett Turi Zsolt csapatának), a mostaniban viszont egy pillanatig sem veszélyeztette őket a kiesés.

– A tavalyi bravúros bennmaradást követően nem volt más a cél, mint hogy idén ne legyen hasonló gondunk, annak ellenére, hogy meghatározó játékosok távoztak tőlünk a nyáron, és nem is sikerült őket megfelelően pótolni – értékelt Turi Zsolt vezetőedző. – Minden elismerésem a futballistáimé, hiszen egy jóval gyengébb kerettel vágtunk neki ennek a bajnokságnak, amit úgy tudtunk lehozni, hogy egy pillanatig sem voltunk a kieső zónában.

A bajnokság vége felé, amikor már biztos lett a bennmaradás, kicsit talán ki is engedtek a játékosok, és nem ugyanazzal a koncentrációval, illetve motiváltsággal játszották le a mérkőzéseket, mint az előző időszakban. Így nem lett meg a szezon előtt remélt helyezésünk, nem tudtunk bekerülni az első tíz közé. Sok fiatal is lehetőséget kapott a bizonyításra, amivel élni is tudott.

Kimondottan jó teljesítményt nyújtottak a meccseken, sőt sokszor kiemelkedtek a csapatból. Bízom benne, hogy a következő szezonban sem torpan meg a fejlődésük és még hasznosabb tagjai tudnak lenni a csapatunknak – fogalmazott a szakember.

A szekszárdiak hazai pályán nyújtottak jobb teljesítményt, az itthon lejátszott tizenkilenc meccsükből nyolcat megnyertek, s négy döntetlen mellett hétszer kaptak ki. Idegenben négy győzelem, hat döntetlen és kilenc vereség volt a mérleg. Amire büszkék lehetnek, hogy a bajnok Kozármisleny ellen mindkétszer 0–0-ra végeztek, s ők voltak az egyetlen csapat, akik nem kaptak gólt a baranyaiaktól.

Emlékezetes meccsek voltak itthon a Rákosmente (4–1), a Bp. Honvéd II (4–3) és a Dabas-Gyón (5–0) elleni győzelmek, idegenben pedig a váci 4–0-s sikerükre tekinthetnek vissza jó szívvel. A játékoskeretben nagy változások nem lesznek, az biztos, hogy Matesz Kornél, Aszalós András, Juhász László, Wirth Dániel és Temesi Bálint távozik. Öt-hat érkezőre lehet számítani, a cél, hogy az újak erősítést jelentsenek.

A felkészülést június 27-én kezdik meg a sárga-feketék, akik öt-hat edzőmeccset terveznek a bajnoki nyitányig. Elsősorban NB II.-ben és NB III.-ban szereplő csapatok ellen méretik meg magukat.

Rácz Áron lett a legjobb góllövő

A szekszárdi csapat 48 gólja az alábbiak szerint oszlott el a játékosok között.

13 gólos: Rácz Áron, 9 gólos: Budai Dávid, 8 gólos: Wirth Dániel, 4 gólos: Arena Ármin, 3 gólos: Béla Dániel, 2 gólos: Fekete Marcell, Péter Antal, 1 gólos: Horog Ádám, Juhász László, Kiss Bence János, Lékó Roland, Rácz Ferdinánd, Szeles Patrik, Tóth Dávid.

NB III., Középcsoport, végeredmény