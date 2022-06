Jó hangulatban, elszántan várják az NB III-ba kerülésről dönteni hivatott osztályozós párharcot a Majosi SE futballistái. Kardos Ernő alakulata vasárnap 17.30 órától a Nyíregyháza Spartacus második számú csapatával meccsel a szabolcsi megyeszékhelyen. A visszavágót pedig június 12-én, jövő vasárnap játsszák Majoson. „A srácok nagyon várják a mérkőzést, látom rajtuk a koncentrációt és az elszántságot – mondta Kardos Ernő, a majosiak edzője.

– Mindenki nagyon szeretné, hogy visszakerüljünk az NB III-ba, a klub még szurkolói buszt is indít Nyíregyházára. Igyekeztünk feltérképezni a szabolcsiakat, egy agilis, lendületes csapat lesz az ellenfelünk. Van, ami mellettük és van, ami mellettük szól. Abszolút kétesélyes a párharc, azt gondolom, hogy nem az első találkozón fog eldőlni a továbbjutás.

Az, hogy mi játszhatjuk saját pályánkon a visszavágót, nekünk kedvez, a nyíregyházi srácok is megtapasztalhatják azt a pokoli hangulatot, ami a hazai meccseinket övezi. Fantasztikus szezonon vagyunk túl, a srácok az én szememben már így is hősök, de nagyon szeretnénk feltenni az i-re azt a bizonyos pontot” – húzta alá Kardos, hozzátéve, hogy most olyan kohéziós erő jellemzi a majosi csapatot, amit sem játékosként, sem edzőként nem tapasztalt korábban.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek meggyőző teljesítménnyel, 15 pontos előnnyel szerezték meg az aranyérmet az Ibrány SE és az Austria-J Vásárosnamény előtt. Az övék volt a legtöbb győzelem, a legkevesebb vereség, a legtöbb rúgott és a második legkevesebb kapott gól. Érdekes, hogy a majosiak ugyanúgy 66 ponttal zártak, mint a nyíregyháziak, de Kardos Ernő csapata 27 meccs alatt szerezte meg ezt a pontmennyiséget, míg a szabolcsiak 30 találkozót vívtak.

„Vannak gondjaink, de természetesen szeretnénk feljutni és történelmet írni a Szpari életében – mondta Huszák Géza, a nyírségiek mestere. – Mindent megteszünk, toldozzuk-foltozzuk a csapatot. A pozitívum az, hogy a srácok éhesek a sikerre. Az ellenfélről túl sokat nem tudunk, videóztunk, igyekszünk a legjobban felkészülni belőlük. Van két-három kimondottan jó focistájuk. Nem lesz könnyű a vasárnapi mérkőzés, de bízom benne, hogy jó eredménnyel várhatjuk majd a visszavágót” – tette hozzá a nyírségiek trénere.

Osztályozó, 1. mérkőzés, vasárnap: Nyíregyháza Spartacus II–Majosi SE (Örökösföldi Sporttelep), 17.30 óra.

Hét párban küzdenek a csapatok a hétvégén a feljutásért

Hét párosítást készítettek el az osztályozó kedd délelőtti sorsolásán. A tizenhét nevezőből az FC Hatvan (Heves), a Karcagi SE (Jász-Nagykun-Szolnok) és a Móri SE (Fejér) osztályozó nélkül feljutott az NB III-ba. A további párosítások: Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén)–Körösladányi MSK (Békés), Szegedi VSE-Pizzamonster (Csongrád)–Technoroll Teskánd KSE (Zala), Gödöllői SK (Pest)–Csornai SE (Győr-Moson-Sopron), PTE PEAC (Baranya)–Zsámbéki SK (Komárom-Esztergom), Balatonlelle SE (Somogy)–Bánk-Dalnoki Akadémia (Nógrád), Pénzügyőr SE (Budapest)–Balmazújvárosi FC (Hajdú-Bihar).