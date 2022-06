A jó fogadtatásban nem lesz hiány most szombaton sem, legalábbis Sebestyén Gábor, a kakasdi klub elnöke szerint. De nemcsak Dárdaiékat fogadják majd jó szívvel, hanem az összecsapásra kilátogató szurkolókat is. S nemcsak jó szívvel, hanem finom étellel is várják a drukkereket, akik a Mucsi-féle „Kő levesbe” kóstolhatnak bele. Megijedni nem kell az elnevezéstől, Varga János, azaz Mucsi kiváló babgulyással lepi meg a futball mellett gasztronómiai élményekre is vágyó rajongókat.

Sebestyén Gábor azt mondta lapunknak, hogy ez a gálameccs kiváló szezonjuk megkoronázása is egyben. Hosszú idő, harminc esztendő után nyert ugyanis érmet, mégpedig bronzot a Kakasd SE a megyei I. osztályban. Bár most nem az idei hősök, hanem az 1992-ben ezüstérmet nyerő (a Gerjen mögött és a Decs előtt zárták az akkori tizenhat csapatos ligát) örökifjak fognak focizni, kiegészülve a jelenlegi kakasdi szeniorcsapat tagjaival.

A Dárdai Team-ben természetesen pályára lép majd a névadó Dárdai Pál, de eljön a Szekszárdról indult, s később az NB I-ben az Újpestben, később a holland ligában a NAC Bredában és a PSV Eindhovenben is megforduló Fehér Csaba. Itt lesz Szélesi Zoltán is, aki korábban két meccs erejéig megbízott szövetségi kapitányként a magyar válogatottat is dirigálhatta, vagy Egressy Gábor és Fehér Attila – a teljesség igénye nélkül.

Aki kilátogat a meccsre, nem fog csalódni. A találkozó 18 órakor kezdődik, de érdemes időben érkezni, mert az egykori válogatottakkal lehet közös képeket csinálni.