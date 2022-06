– Milyen a telki edzőtáborban?

– Már itthon vagyok Dunaszentgyörgyön, éppen tegnap érkeztem haza. A kerethirdetést mindenki otthonról várta – válaszolta lapunknak csütörtök délután Vámosi Georgina, a 2F-Bau Tolna-Mözs 17 esztendős játékosa, aki „túlélte” az első keretszűkítést, így ott lehet a jövő héten esedékes poreci felkészülési tornán. – Egyébként jól éreztem magam az összetartás során, a csapategység jó, de rengeteget dolgoztunk ezeken a napokon.

– Frank Tamás szövetségi kapitány úgy fogalmazott, meglehetősen rövid idő áll rendelkezésre a kontinenstorna előtt.

– Valóban így van, ráadásul nem egyszerű összeegyeztetni a magánéleti dolgokat a válogatottal. De akik ott tudtunk lenni az edzéseken, maximálisan odatettük magunkat. Éppen az említett ok miatt több összetartás volt, ami hol csak egy-, hol képnapos volt.

– Mire fektették leginkább a hangsúlyt?

– Minden esetben a védekezésre, hiszen nagy valószínűség szerint az Európa-bajnokságon keveset lesz nálunk a labda. Emellett a labdakihozatalokat és a szögletvariációkat is gyakoroltuk, de néhány speciális támadójátékot is átvettünk, hogy ha az ellenfél kapuja elé kerülünk, ne jöjjünk „zavarba”. Egyszóval minden előtérbe került, amit a tervek szerint kamatoztatni tudunk majd Portugáliában.

– Előtte azonban még egy horvátországi torna vár önökre, ahol a tervek szerint a házigazda mellett Finnországgal, Svédországgal és Lengyelországgal mérkőznek meg. Mit lehet tudni az ellenfelek játék­erejéről?

– Hogy őszinte legyek, sokat nem. Még nem volt lehetőségem ellenük játszani, úgyhogy kíváncsian várom én is, mire megyünk. Telkiben is már a portugálok elleni Eb-elődöntőt helyeztük előtérbe, Porecben is azt a taktikát húzzuk elő, amit majd Gondomarban akarunk alkalmazni.

– A portugálokról már több információja lehet a stábnak...

– Sajnos nem szép emlék maradt meg 2019-ből, akkor két mérkőzésen összesen tizenöt gólt kapott válogatottunk. Az elsőt 9–0-ra, a másodikat 6–0-ra veszítette el. Gondomar sem lopta be magát a magyarok szívébe, mindkét találkozót a mostani Eb-helyszínen játszották. Három év alatt nem lett rosszabb csapat a portugál válogatott, magasabb szintet képvisel, mint a miénk, úgyhogy az első számú célunk nem lehet más, mint a tisztes helytállás. Ugyanez lesz igaz a hely­osztóra is, amit az ukránokkal vagy a spanyolokkal játsszuk. Mindkét csapat kiemelkedik az európai mezőnyből, nem meglepetés, hogy ideáig jutottak el.

– Mit érzett, amikor kiderült, hogy az orosz válogatott kizárásával a beugró szerepére Magyarországot kérte fel az európai szövetség?

– Boldog voltam, mert nem adatik meg mindenki életben, hogy Európa-bajnoki Final Fourban szerepelhessen. Azonban ezt ki is kellett érdemelni, hiszen Oroszország mögött mi zártunk másodikként a selejtezős csoportban.

– Legutóbb, amikor beszéltünk, szóba került, hogy kipróbálná magát külföldön. Az Eb-szereplés kiváló ajánlólevél lehet e cél felé.

– Bízom benne, hogy meg tudom magamat mutatni, ehhez azonban még a második rostán is át kell mennem. De nem csak nekem, az egész csapatnak jó próbatétel lesz, hogy nemzetközi szinten hol tartunk egyénileg és csapatszinten.