Brazil, argentin, kanadai, libanoni és ausztrál dzsúdósok is koptatták a tatamit hétfőtől csütörtökig a 35. Junior Atom Kupa utáni hagyományos edzőtáborban. Nagyon sokan itt maradtak Pakson az európai nemzetek közül is, a németek, az osztrákok és a románok is a Gesztenyés úton gyűjtötték az erőt az év hátralévő versenyeire.

A napi két edzésen elsősorban a küzdelem dominált, mondta lapunknak Keszthelyi László, az Atom Kupa szervezője, az ASE örökös tagja címmel kitüntetett szakember. Elárulta azt is, hogy az edzőknek csináltak egy úgynevezett „coach partit”, mondván, aki jól érezte magát idén Pakson, az jövőre is eljön.

A koronavírus-járvány miatti kétéves kihagyás után egy kicsit tartottak a szervezők attól, hogy milyen lesz a létszám a Junior Atom Kupán, de aggodalmuk alaptalan volt, mondhatjuk, hogy az utóbbi évek egyik legszínvonalasabb versengését sikerült tető alá hozni. Hogy mást ne említsünk, akadt egy olyan brazil–német meccs, amely hat percig, aranypontig tartott, az ötven dél-amerikai és a negyven német drukker olyan pokoli hangulatot teremtett a csarnokban, amilyen ritkán szokott lenni egy junior versenyen.