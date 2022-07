Szerda délután 16 óra, erős napsütés, 31 fok. A bonyhádi gimnázium udvarán két hölgy rója a köröket. A pálya mellett, a fák árnyékában az evangélikus tábor résztvevői állnak, épp a futóversenyüket rendezik. Vajon tudják-e, hogy a pályán a bemelegítő futásukat végző hölgyek olimpikon atléták? Mindenesetre sportosságuk, a kánikula ellenére is hősies kitartásuk példát ad az egyébként nem túl sportosnak tűnő táborlakóknak.

Krizsán Xénia és Nguyen Anasztázia beszélgetve, nevetgélve rója rendíthetetlenül a bemelegítő köröket, közel fél órán át. Mindketten edzőtáboroztak már Bonyhádon, nem ismeretlen számukra a terep. A tavaly felavatott városi sportpályán jobban szeretnek futni, hiszen míg a gimnáziumi futókör mindössze 200, addig a városi sporttelep futópályája 400 méteres. Mivel azonban a héten erősítő-, technikai- és futóedzések egyaránt szerepelnek az „étlapon”, így a helyszín váltogatásával is színesedik a program.

Xénia 2010 óta gyűjti a magyar bajnoki érmeket, ezenkívül hétpróbában junior világbajnoki ezüstérmes, az U23-as Európa-bajnokságon aranyérmes volt, a tavalyi fedett pályás kontinenstornán ötpróbában bronzérmes, 2021-ben az év magyar atlétája. A tokiói olimpián 13. helyen végzett.

Anasztázia 2009 óta éremgyűjtő 60 méteren, 100-on, 4x100-as váltóban, illetve távolugrásban. Anno az ifjúsági világbajnokságon a váltóval ezüstérmes lett, azóta a magyar bajnokságokon és a fedett pályás magyar bajnokságokon szerezte dobogós helyezéseit. A tokiói olimpián távolugrásban 16. helyen végzett.

Forrás: Máté Réka

Péntek délelőtt 10 óra, ismét hétágra süt a nap. A bonyhádi gimnázium Schulek Ágostonról elnevezett ugrópályáján rúdugrók kezdik meg a bemelegítést. Közben én ával beszélgetek, Pár percet tud rám szakítani, aztán indul is Budapestre, hétfőn pedig már Kolumbiában lesz a junior atléták világbajnokságán.

– A Magyar Atlétikai Szövetség rúdugró programjának keretében edzőtáboroznak most Bonyhádon a meghívott fiatal atléták – mondta Scheidler Géza, aki duplán is házigazdának számít, hiszen a szövetség sportszakmai igazgatója, valamint az Atlétikai Club Bonyhád edzője. – A bonyhádi egyesülettől Scheidler Botond kapott meghívást, aki tavaly az U16-os fedett pályás atlétikai bajnokságon bronzérmes lett. A háromhetes edzőtáborban körülbelül hetente cserélődnek a résztvevők, jönnek még a Békéscsaba, KSI, Vác, Honvéd rúdugrói, illetve Mészáros Emma, aki a minap második helyezett lett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Scheidler Géza hozzátette, négy atléta és két tornász olimpikon emeli az e heti tábor színvonalát. Aktív atlétaként Krizsán Xénia és Nguyen Anasztázia, edzőként Szabó Dezső egykori olimpikon, Molnár Kriszta tornászként és rúdugróként is olimpikon volt (vagyis őt duplán számoljuk), valamint Donáth Ferenc. Utóbbi olimpiai bronzérmes volt 1980-ban összetettben a tornász csapattal, majd szövetségi kapitány is volt, és 19 évig Svájcban dolgozott, nemrég tért haza. A lánya hajdani rúdugróként kezdett el foglalkozni a mai rúdugrókkal, így kapcsoltuk most be Feri bácsit is a rúdugró program munkájába. Így elmondhatjuk, hogy egy kis olimpiai műhely alakult itt ki most Bonyhádon.

Forrás: Mate Reka

És, hogy hogyan kapcsolódik a rúdugrás és a torna?

– A rúdugró mozgássornak a fele tornaelemekre épül: kelepfellendülés, kiszúrás, 180 fokos fordulat. A rúdugróknak ügyesnek kell lenni akrobatikusan, ezért sokat tud segíteni egy tornász. Egy 15 fős, ifjakból álló rúdugró csoport dolgozott itt a héten, a legidősebb résztvevő 15 éves. Ők a jövő reménységei, kitűnő mutatóik vannak alkatilag és elhivatottságban, nagyon bízunk bennük. Három idősebb rúdugró csatlakozott hozzájuk: Klekner Hanga az Eb-re készül, neki ez a felhozó tábora; Garamvölgyi Petra és Nagy Marcell pedig tavaly az U20-as vb-n szerepeltek – válaszolta meg a kérdést a MASZ sportszakmai igazgatója.

Bonyhádon nem ismeretlen a helyzet, hiszen rendszeresen rendeztek itt rúdugró táborokat. A szakág MASZ által szervezett nyári központi tábora mindig Bonyhádon van. A klub edzője elárulta, az atléták nagyon szeretik a gimnázium ugrópályáját, hiszen itt vannak árnyékos részek is, vagy épp közel van a csarnok, de a városi pálya is rendelkezésükre áll. A bonyhádi sportolók szempontjából is előnyös a helyszín, hiszen így egy pályán tudnak edzeni válogatottakkal, néha be is kapcsolódhatnak a munkába. A szakmai gárdáról pedig azt érdemes tudni, hogy minden táborozó edzőjének adott a lehetőség, hogy itt legyen a sportolójával.

Forrás: Máté Réka

Jövőre Budapest ad otthont az atlétiaki világbajnokságnak, így adódik a kérdés, hogy a „nagyobbak” előtt már ez lebeg-e célként a szemük előtt.

– Egyelőre még az Európa-bajnokság, ami lehetőség a vb-re való kvalifikációhoz. A világbajnoki keretbe be lehet jutni egyetlen megfelelő eredménnyel is, de olyan brutál erős szint van, hogy aki azt megcsinálja, az szinte biztos, hogy ott döntős lesz majd. Egyébként a világranglistát nézik, aminek a pontszámait a sportoló öt legjobb versenyének pontátlaga adja. A pontok viszont a helyezésektől, az elért eredményektől és a verseny erősségétől is függnek.