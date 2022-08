A Szekszárd–Baja–Szekszárd útvonalon rendezték meg a Korinthosz 160 elnevezésű futóversenyt pénteken és szombaton. A megmérettetésen négy táv teljesítésére lehetett nevezni. A leghosszabb távolság 161 kilométer és 80 méter, azaz 100 mérföld volt, melyet 23 órás szintidő alatt kellett lefutniuk a versenyzőknek.

A versenytávra előzetesen szárnál is többen regisztráltak, közül mindössze negyvenhárman értek célba. Az indulók között volt Prantner Gábor, a Paksi Rendőrkapitányság fegyveres biztonsági őre is, aki a rekkenő hőségben, emberfeletti teljesítményt nyújtva 20 óra 35 perc 13 másodperces idővel a 25. helyen ért célba. Prantner Gábor korábban már többször is elindult az embert próbáló megmérettetésen, amit idén ismét szintidőn belül teljesített.

A 40 kilométeres maratoni távon indulók között volt Mészáros Zoltán törzszászlós, a Paksi Rendőrkapitányság járőrparancsnoka is, aki az éjféli indulást követően 4 óra 22 perc 3 másodperces idővel teljesítette a távot, ezzel a férfiak között a tizedik, az abszolút értékelést tekintve pedig a 12. helyen végzett.