Igazi kupaspecialista a Bonyhád VLC, így nagy reményekkel várták a hazaiak a 43. sz. Építők elleni vasárnapi összecsapást. Dienes Pál együttese a múltban sok nagy csapatot fogadott már, NB I-es gárdák egész sorát vitte Bonyhádra (a Bp. Honvéddal kétszer is találkoztak), s most is az volt a cél, hogy a lehető legtovább meneteljenek. Ágics Péter révén meg is szerezték a vezetést a piros-fehérek, de aztán jött Szabó Szilárd kiállítása, s ez minden előzetes tervet felborított. A Hevesi Tamás dirigálta Építők ki is használta a létszámfölényét, s a félidőig egyenlített, a második elején pedig a vezetést is magához ragadta. De jött Erdélyi Zsolt, aki egy remek góllal döntetlenre mentette a csatát, így pedig következhetett a hosszabbítás. A ráadás nem hozott gólt, így a tizenegyespárbajra maradt a döntés. Ebben a fővárosiak voltak higgadtabbak, 4–3-re megnyerték a párharcot, s kiejtették a bonyhádiakat a Magyar Kupából. Az első körben a Gerjeni SK is búcsúzott, a Szekszárdi UFC simán, a Bölcskei SE pedig bravúrgyőzelemmel ment tovább.

Bonyhád VLC–43. sz. Építők SK 2–2 (1–1). Tizenegyesekkel: 3–4

Bonyhád. Vezette: Kondákor M. (Jakab B., Bizderi N.). Bonyhád: Szabó Sz. – Pap Milán, Preininger, Szlama, Báló – Ágics – Erdélyi Zs. (Cseh T., 102.), Máthé D. (Deli D., a szünetben), Major P. (Sebestyén N., 60.), Dombi (Schleinig, 30.) – Pap R. (Szőts A., 67.). Edző: Dienes Pál. Építők: Németh A. – Alassmi, Kmetykó M., Gergely, Rőthy, Örkényi (Mészáros D., 23.), Kovács M. (Béres, 98.), Demeter, Kmetykó K., Pálmai (Lückl, 79.), Koós (Csernák, 90.). Edző: Hevesi Tamás. Gólszerzők: Ágics (19.), Erdélyi Zs. (77.), illetve Pálmai (47.), Rőthy (58.). Kiállítva: Szabó Sz. (26.).

Szombaton játszották

Bölcskei SE–Érdi VSE 2–1 (1–1)

Bölcske. Vezette: Maml Z. (Sáfárik P., Füleki D.). Bölcske: Varga M. – Vámosi A., Parádi, Hajdók, Hanol – Farsang P., Benke, Nagy I. – Kiss P., Rompos J. (ifj. Süvöltős J., 90.), Horváth M. Edző: Miskovicz Bálint. Érd: Kertész – Gubacsi, Morvai, Csoma-László (Kürti, 78.), Farkas B., Gajda M. (Pál Sz., 60.), Pintér N., Szabó R., Pallagi, Fülöp N., Göblyös. Edző: Novák Ferenc. Gólszerzők: Hanol (37.), Kiss P. (85., 11-esből), illetve Pintér N. (45., 11-esből). Kiállítva: Pál Sz. (77.).

B-Build Mohács–Szekszárdi UFC 0–3 (0–1)

Mohács. Vezette: Iványi G. (Jakab B., Kondákor T.). Mohács: Farkas M. – Péter J. (Megyeri Á., 85.), Spannenberger, Ignácz (Tompász, 78.), Hetényi, Racskó (Károly V., a szünetben), Vég, Schmidt Zs. (Szabó B., 78.), Müllerlei, Kalló (Kiss I., a szünetben), Kocsis A. Edző: Kvanduk János. Szekszárd: Pomozi – Rácz F. (Bús, 85.), Tratnyek, Fekete M., Rácz Á., Béla D. (Kiszely, 85.) – Horog (Sütő, 73.), Budai D., Lőrinc (Nagy Zs., 64.) – Péter A. (Csernik, 64.), Tóth D. Edző: Turi Zsolt. Gólszerző: Tóth D. (23.), Csernik (73.), Fekete M. (84.).

Gerjeni SK–Lenti TE SE 1–7 (1–3)

Gerjen. Vezette: Burzon M. (Halász J., Gargya B.). Gerjen: Vajda P. (Rohmányi K., a szübetben) – Hajnes D., Holweiger, Buzás G. (Molnár T., 59.), Kövesdi I., Kövesdi B., Dudoma T., Vidák Z. (Hajnes B., a szünetben), Lacza Zs. (Németh D., 63.), Tóth R. (Link E., 53.), Kállai M. Edző: Romhányi Tamás. Lenti: Balogh B. – Varga D. (Boronyák, 81.), Fábián,HorváthB., Nagy M., Sárkány, Lukács M., Kiss K., Grózner, Mayer (Illés Sz., 63.), Mentes (Végi N., 77.). Edző: Németh Imre. Gólszerzők: Lacza Zs. (44.), illetve Lukács M. (14., 72., 84., 87., az elsőt 11-esből), Nagy M. (13., 32.), Varga D. (65.).