Ahogy azt a nevezési listából előzetesen várni lehetett, a címvédő 2F-BAU Tolna-Mözs és a debreceni DEAC küzdött meg a XIX. Thelena Kupa első helyéért. A házigazda élvonalbeli csapata az Újpest ellen mutatott be remek, gólerős játékot, ahogy a klub "csikócsapatát" is magabiztosan győzte le. A hajdúságiak is könnyedén jutottak el a döntőnek beillő ütközetig, az új idényben már az NB I-ben szereplő fővárosi lila-fehérek és a Tolna-Mözs másodosztályba nevezett fiatal gárdája sem jelentett akadályt számukra.

A harmadik helyen végül az Újpest végzett, mely a DEAC elleni mérkőzésen nyújtott masszív, szervezett játékával megnehezítette a tavalyi bajnok dolgát, s bár a Tolna-Mözstől simán kikapott, játékával bizonyította, hogy az élvonalban van a helye. A negyedik helyen zárt Tolna-Mözs II csapata a 2006-2007-es születésű játékosaival üde színfoltja volt a tornának. Bátor, megalkuvást nem tűrő játékkal rukkolt elő és bár pontszerzésre nem volt esélye az NB I-es csapatok ellen, de négy gólt sikerült szerezniük (mindegyiket válogatott kapusok, Torma Lilla és Hargas Annamária kapujába) a szurkolók nagy örömére.

A torna utolsó találkozóját, a "finálét" a debreceniek kezdték jobban, nem múlt el egy perc és már 2–0-ra mentek. A két gyorsan bekapott találat láthatóan nagyon megfogta a házigazdát, ezt kihasználva a DEAC újabb gólt szerzett. Ezután ritmust váltott Reveland Zoltán együttese és óriási akarattal folytatták a mérkőzést, aminek eredményeképpen még az első félidőben megfordították a mérkőzés állását (4–3). A második félidőben a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő visszavette a kezdeményezést az egyre jobban fáradó, mindössze két cserével játszó tolnai csapat felett. A találkozó vége előtt három perccel a fölény góllá érett, amivel eldőlt, hogy nem lesz címvédés a Thelena Kupán.

Az eredetileg augusztus 27-re és nyolc csapattal tervezett tornát végül négy csapat részvételével rendeztük meg a hétvégén. Az eredeti időpontot részben a női futsal válogatott tervezett, ám végül elmaradt felkészülési programja, részben a már nevezett klubok visszalépése miatti többszöri időpont-változtatás nem tett jót a szervezésnek. Az idei tornára öt együttes jelentkezett, de két nappal azt megelőzően a Málta SE is visszalépett koronavírus-fertőzések miatt, így a 19. alkalommal megrendezett tornát minden idők legkisebb részvételével tartottuk meg. Ezzel együtt a torna elérte célját, jól szolgálata a megjelenő csapatok felkészülését a jövő hétvégén induló bajnokságra

– értékelte a tornát Simon Ferenc, a tolna-mözsi klub ügyvezetője.