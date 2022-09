Voltak biztató momentumok, akadtak szép akciók, de azt is látni lehet, hogy még van mit csiszolni néhány játékkapcsolatnál. De idő is van még, a bajnokság szeptember 30-án, majdnem két hét múlva kezdődik – addig még egy kaposvári felkészülési torna is szerepel a programban.

X. Morgen Ferdinánd-emléktorna, a 3. helyért

Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE Szedeák 71–65 (12–16, 20–19, 17–16, 22–14)

Paks, ASE-sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Földházi T., Benczur T., Farkas P. ASE: Kovács Ákos 14/3, Gulyás M. 11/3, Pajor 4, Eilingsfeld 17, Atkinson Jr. 17/3. Csere: Frank Á. 2, Taiwo 4, Karosi 2. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Szeged: Polányi 2, Roberson 3, Marquis 11/3, Bognár K. 4, Milics. Csere: Filipovics 11, Kovács Ádám 7, Person 8/6, Kerpel-Fronius 6, Balogh Sz. 8, Mayer Á. 5, Bella. Vezetőedző: Simándi Árpád.

A X. Morgen Ferdinánd-emléktorna döntőjét 19 órától játssza a Kometa Kaposvári KK és a Basket Brno.