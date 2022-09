A klub fiatalon elhunyt egykori kiválósága emlékére tizedik alkalommal rendezik meg a rangos nemzetközi felkészülési tornát, amelyen ma a két elődöntőt játsszák, a bronzmeccsre és a fináléra szombaton került sor a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Ma délután négy órától a Naturtex SZTE Szedeák és a Kaposvári KK meccsel először, aztán este héttől az Atomerőmű SE és a cseh Basket Brno találkozik. Utóbbi két gárda pár napja Brnóban is összecsapott, akkor az ASE az utolsó negyedben tizenöt pontos hátrányt ledolgozva, nagy hajrát kivágva 93–91-re győzött.

A mostani torna lesz az új vezetőedző, Csirke Ferenc hazai premierje, a Pécsről érkezett szakember eddig kiválóan dolgozik új állomáshelyén, hiszen mindegyik mérkőzését sikerrel tudta le vele a piros-kék alakulat.

A paksiak az utolsó három kiírást kivétel nélkül megnyerték a felkészülési tornán (a tavalyi tornáról itt olvashat!), amelynek serlegét korábban kétszer tudta elhódítani az Alba Fehérvár és a Szolnoki Olaj, egy alkalommal pedig a Kaposvári KK örülhetett.

A 2015-ös tornán pedig nem hirdettek végeredményt, mert az ASE–Opava találkozón egy palánk alatti csata miatt egymásnak estek a két csapat játékosai, vezetői, s pofon is elcsattant. A játékvezetők pedig lefújták a meccset, s később a torna sem folytatódott már.

Az ASE tavaly a Brno és a Szolnok társaságában szerepelt a tornán, s körbeverés után jobb kosárarányának köszönhetően zárt az élen.

Most is erre készülnek a paksiak, akiknek – látva az eddigi edzőmeccseiken mutatott játékukat – van is esélyük arra, hogy újfent ők legyenek a kupa győztesei.

X. Morgen Ferdinánd-emléktorna, Paks, ASE-sportcsarnok

Péntek, elődöntők: Naturtex-SZTE Szedeák–Kaposvári KK 16 óra. Atomerőmű SE–Basket Brno 19 óra. Szombat, helyosztók, a 3. helyért 16 óra, döntő, 19 óra.

A tornára a belépés mindkét napon ingyenes!

A Morgen Ferdinánd-emléktorna eddigi győztesei

2021: Atomerőmű SE

2020: Atomerőmű SE

2019: Atomerőmű SE

2018: Alba Fehérvár

2017: Kaposvári KK

2016: Alba Fehérvár

2015: nem hirdettek végeredményt

2014: Szolnoki Olaj

2013: Szolnoki Olaj