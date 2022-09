– Készen állnak a rajtra?

– Jó lett volna, ha még két hetünk van a felkészülésre, de nemcsak nekünk, hanem pénteki ellenfelünknek, az Alba Fehérvárnak, és a többi csapatnak is ennyi jutott, úgyhogy várjuk a nyitányt! – felelte lapunknak a paksiak 46 éves vezetőedzője.

– Akkor ne is kérdezzem, hogy milyen volt a felkészülésük?

– Mondhatnám, hogy amit elterveztünk, azt maradéktalanul elvégeztük, de ez nem igaz. Ahogy nem igaz a többi csapatra sem. Talán a kecskemétieket leszámítva, akik alig változtattak a keretükön, míg a többiek mind teljes légióssort cserétek. Háromszor is újra kellett kezdenünk mindent. Először akkor, amikor megjöttek a légiósaink, aztán akkor, amikor a válogatottól visszatért Eilingsfeld János, múlt héten pedig azért, mert légióst cseréltünk, és egy új játékos csatlakozott hozzánk.

– Két és fél évnyi női kitérő után ismét férficsapatot vezet. Hogy érzi magát Pakson?

– Jól érzem magam, még nem volt meccsünk – mondta nevetve. – Pécs után fura egy kicsit, egy ilyen kisvárosban dolgozni, de ennek is van előnye, hiszen itt csak a kosárlabdára kell koncentrálnom. Hogy milyen volt visszatérni? Valamilyen szinten nekem is új volt. Eilingsfeld János kivételével egyik paksi játékossal sem dolgoztam együtt korábban, így igazából mindenkivel meg kellett ismernünk egymást, hogy neki tudjunk vágni a közös munkának. Remélem, hogy sok kellemes percet tudunk majd okozni a szurkolóinknak az előttünk álló bajnoki szezonban.

– Hat edzőmeccsükből ötöt megnyertek, ez azért adhat némi okot a bizakodásra...

– Az edzőmeccsek nem mérvadóak, bár az igaz, hogy nyerni mindig jó. Sok tanulsággal szolgáltak, többször tudtunk nyerni a végjátékban, ez azt mutatja, hogy fejben erősek leszünk. Sok pontot szereztünk, a támadójátékunk is rendben lesz. A védekezés pedig gyakorlás kérdése, annak napról napra, hétről hétre kell majd javulnia. Tetszik, hogy a légiósok nem a statisztikai lapot bújják, nem egyénieskednek, hanem mindent alárendelnek a csapatérdeknek. Nem is várom el senkitől, hogy 25 pontot dobjon, de sokan vannak, akik képesek meccsenként 15-20 pontot szerezni, ami biztató. A fiatalokra is más szerep hárul majd, nemcsak azért lesznek a pályán, mert a szabályok erre köteleznek bennünket, a második félidőben is szeretnék lehetőséget adni nekik.

– Milyen csapat lesz a Csirke Ferenc-féle Atomerőmű SE?

– Egy mindenáron győzni akaró csapat! A légiósok nyerő mentalitásúak, s Kovács Ákos és Eilinsgfeld János személye is garancia erre. Nem ígérhetem hogy mindegyik meccsünket meg fogjuk nyerni, de az sem fordulhat elő, hogy „agyonverjenek” bennünket. Brutális szezonnak nézünk elébe, amelyben lesz tizenhárom egyforma csapat – a Honvédról sokat nem tudunk –, amelyek közül bármelyik legyőzheti a másikat.

A Fehérvár ellen nyitják az új idényt

Az Atomerőmű SE sorsolása a 2022/2023-as bajnokság alapszakaszában.

1. forduló, szeptember 30., péntek: Atomerőmű SE–Arconic-Alba Fehérvár 18 óra

2. forduló, október 8., szombat: Atomerőmű SE–Budapesti Honvéd Sportegyesület 18 óra

3. forduló, október 12., szerda: Kometa Kaposvári KK–Atomerőmű SE 17.45 óra

4. forduló, október 16., vasárnap: Atomerőmű SE–Sopron KC 18 óra

5. forduló, október 21., péntek: HÜBNER Nyíregyháza BS–Atomerőmű SE 18 óra

6. forduló, október 29., szombat: Atomerőmű SE–DEAC 18 óra

7. forduló, november 18., péntek: Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 18 óra

9. forduló, november 27., vasárnap: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Atomerőmű SE.

8. forduló, november 30., szerda: Atomerőmű SE–Falco KC Szombathely 18 óra

10. forduló, december 3., szombat: MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE 18 óra

11. forduló, december 10., szombat: Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK 18 óra

12. forduló, december 17., szombat: Naturtex-SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE 18 óra

13. forduló, december 21., szerda: Atomerőmű SE–Egis Körmend 18 óra

14. forduló, december 29., csütörtök: Arconic-Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 18 óra.

A bajnokság 2023-ban január 7-én folytatódik, a paksiak a Budapesti Honvéd SE otthonában kezdenek. Idén nem lesz középszakasz, a nőkhöz hasonlóan egyből a legjobb nyolc folytatja az éremért.

Hat meccs, öt győzelem: elég biztató ez a mérleg

Hat edzőmérkőzéssel hangolt a 2022/2023-as idényre az Atomerőmű SE.

Öt győzelem mellett egy hosszabbításos vereség a mérleg – utóbbit a cseh Brnóval szemben szenvedték el.

Eredmények, felkészülési mérkőzések. BK Redstone Olomouc–Atomerőmű SE 55–83 (6–23, 16–13, 13–19, 20–28). A paksi pontszerzők: Atkinson Jr. 17, Karosi 14, Green 13, Edwin 12, Mincsev 11, Gulyás 4, Taiwo 4, Frank 3, Kovács 3, Csizmadia 2..

Basket Brno–Atomerőmű SE 91–93 (29–20, 27–30, 20–15, 15–28). A paksi pontszerzők: Atkinson Jr. 27, Green 21/12, Edwin 17/3, Kovács Á. 15, Taiwo 10, Mincsev 3.

Naturtex-SZTE Szedeák–Atomerőmű SE 71–73 (17–17, 22–26, 17–11, 15–19). Szeged. A paksi pontszerzők: Edwin 21/9, Eilingsfeld 14, Atkinson Jr. 13, Kovács Á. 9/3, Mincsev 8/6, Karosi 3/3, Frank 3/3, Pajor 1, Taiwo 1.

X. Morgen Ferdinánd-emléktorna. Atomerőmű SE–Basket Brno 100–105 (30–29, 19–22, 29–14, 11–24, 11–16). A paksi pontszerzők: Eilingsfeld 28/6, Atkinson Jr. 28, Green 11/6, Edwin 10/3, Kovács Á. 8, Taiwo 6, Frank 5, Gulyás M. 4/3.

Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE Szedeák 71–65 (12–16, 20–19, 17–16, 22–14). A paksi pontszerzők: Eilingsfeld 17, Atkinson Jr. 17/3, Kovács Ákos 14/3, Gulyás M. 11/3, Pajor 4, Taiwo 4, Frank 2, Karosi 2.

XI. Orosz László Emlékmérkőzés. Kometa Kaposvári KK–Atomerőmű SE 79–81 (18–25, 21–24, 24–14, 16–18). A paksi pontszerzők: Edwin 23/3, Atkinson Jr. 19/9, Grubor 15/9, Eilingsfeld 14, Kovács 4, Taiwo 4, Frank 2.