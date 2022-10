Ezúttal viszont egy nagy falat következik Jan Pavlík együttese számára, pénteken a veretlenül listavezető Budafokhoz látogatnak a völgységiek.

– A Pénzügyőr elleni siker után is mondtam, hogy ha az A-csoportos fiatalokra számíthatok, akkor megnő a győzelmi esélyünk. Védekezésben már jobban teljesítettünk és voltak szép momentumaink, ez visszaköszönt a Dombóvár elleni kupamérkőzésen is. Persze hibák is becsúsztak a játékunkba, hiszen a komplett csapat nagyon ritkán tud együtt készülni. Tetszik azonban az a kohézió, ami nálunk uralkodik, jól megértik egymást az idősebb és a fiatal játékosok, ami sokat jelent a későbbiekre nézve – fogalmazott lapunknak Jan Pavlik.

A bonyhádiak vezetőedzője a négy bajnokijából négyet nyerő Budafok ellen nem számíthat a két említett fiatalra, Frank Áronra és Pajor Dávidra (számukra elsőbbséget élvez az Atomerőmű SE, mely szombaton fontos mérkőzésen látja vendégül a DEAC-ot), de mindent megtesznek majd, hogy egy jó mérkőzést játsszanak a listavezető vendégeként.

– A Zöld csoport egyik legerősebb csapatához utazunk. Nem lesz egyszerű találkozó számunkra, de megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot és a célokat teljesíteni. Fejlődni szeretnénk, a fiataloknak pedig minél több lehetőséget biztosítani a felnőtt mezőnyben – fogalmazta meg elvárásait a szakember.

Férfi NB I/B, Zöld csoport, a 6. fordulóban

Budafok–Atomerőmű KSE Bonyhád

BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok, péntek, 19.30 óra.

Vezeti: Jurák Krisztián, Pécsi Zsolt, Nagy-Pál Petra.