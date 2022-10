A Balassagyarmati VSE után újabb csapat jelentette be, hogy visszalép a Közép csoport küzdelmeitől. A Makó FC egy hosszas közleményben ecsetelte, hogy az emelkedő rezsiárak és a szponzori megszorítások miatt nem tudja folytatni.

Tizennyolcan maradtak tehát a Közép csoportban, ahol már a 11. forduló következik.

Az első tízből a Tolna megyei gárdák közül a majosiak jöttek ki a legjobban, Kardos Ernő csapata az ötödik helyről várja a folytatást, s azzal a célal utazik vasárnap Dabasra, hogy javítani szeretne a Hódmezővásárhelytől hazai pályán elszenvedett veresége (1–3) után. Erre meg is van minden esélye, mert bár odalett a 24 meccses hazai veretlensége, a Majos jól futballozott, simán benne volt a meccsben az is, hogy nyer.

Most azonban így alakult, de elkeseredésre nincs ok, ez a szereplés is jóval több, mint amit előzetesen vártunk az újonc majosiaktól.

„Gratulálok a fiúknak, mert nem érdemeltünk vereséget! Sőt, a második félidő alapján kifejezetten jobbak voltunk. – mondta Kardos Ernő vezetőedző, a klub közösségi oldalán. – A helyzetkihasználásunk gyenge volt, és hátul is sokat hibáztunk, ennek ellenére ebből a meccsből lehet építkezni. Az ellenfél kapusa a mezőny legjobbja volt, innen is gratulálok a teljesítményéhez, azt hiszem, hogy ez mindent elmond a mérkőzésről” – tette hozzá Kardos.

A Meton FC-Dabas nincs jó szériában, az előző öt meccséből egyet sem tudott megnyerni, mindössze két döntetlenre futotta az erejükből, így bőven lehet keresnivalója az előző idegenbeli meccsét Kecskeméten 1–0-ra megnyerő Majosnak. A Dabas–Majos meccs vasárnap 15 órakor kezdődik.

Kellene a siker

A Szekszárdi UFC a Bp. Honvéd II elleni hazai bajnokiján szezonbeli első itthoni győzelmére hajt, míg a paksiak második csapata Böde Dániellel (és pár NB I-es kerettaggal) megerősödve egyáltalán nem lenne esélytelen még a Dunaújváros FC otthonában sem. A szekszárdiak és a paksiak mérkőzése is vasárnap 15 órakor kezdődik.

NB III., Közép csoport, az állás

1. Iváncsa 9 9 0 0 32–6 27

2. Hódmezővásárhely 10 8 1 1 21–7 25

3. Dunaújváros 10 7 3 0 29–8 24

4. ESMTK 9 6 2 1 17–7 20

5. Majos 10 5 2 3 14–17 17

6. Bp. Honvéd II 10 5 2 3 14–18 17

7. MTK Bp. II 9 4 1 4 20–10 13

8. Újpest II 9 4 0 5 10–14 12

9. Cegléd 9 4 0 5 12–20 12

10. Dabas 9 3 3 3 11–11 12

11. Paksi FC II 10 2 6 2 20–16 12

12. Makó 8 3 2 3 12–14 11

13. Ferencváros II 10 3 2 5 18–21 11

14. PTE-PEAC 9 3 1 5 13–15 10

15. Szekszárd 9 3 1 5 8–13 10

16. Kecskemét II 10 3 0 7 12–24 9

17. Szolnok 9 2 0 7 14–22 6

18. Bánk DLA 9 1 1 7 8–27 4

19. Monor 10 0 1 9 9–24 1

A Balassagyarmati VSE kizárva