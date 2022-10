Tizenöt Alisca Darts-játékos mérette meg magát az idei bajnokságban. Többen közülük először álltak a dobóvonal mögé, de egyikük sem vallott szégyent. Mi több két szekszárdi, Adorján Ádám és Kiss Péter is kivívta a jogot, hogy megmutassa magát az országos döntőben.

A régióban rendezett fordulókban Adorján bizonyult a legeredményesebbnek, összesen 252 pontot gyűjtött be. Kiss Péter pedig 80 pontjával, kilencedikként csúszott be a döntőbe. Többen is ott voltak az élmezőnyben, Fehér János 72 pontjával éppen lemaradt a fináléról, Nemes Dávid 58, Steinbach Máté 56 pontot gyűjtött.

A hétvégi fordulókból szép számmal hoztak el érmeket az aliscások, akik aranyból ötöt, ezüstből kettőt, bronzból hármat gyűjtöttek be, összegezte a szezonban történteket a klub a közösségi oldalon.

Tolnában egyre élénkebb dartsélet zajlik, a Szekszárdi Sportközpont (Alisca Darts) versenyzői mellett a dél-dunántúli ligában dombóvári és paksi játékosok is megmérették magukat. A dombóváriak közül szintén döntős volt Regényi Zoltán, aki nyolcadikként, 80 ponttal kvalifikált. A legjobb paksi pedig a liga 11. helyén záró Kovács Botond volt, aki 60 pontot gyűjtött.