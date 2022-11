A PEAC elleni bajnoki elődöntő második mérkőzésén egyik legjobbját veszítette el az Atomerőmű KSC Szekszárd. A csapat centere, Krnjics Szárának azon az áprilisi mérkőzésen szakadt el jobb térdében az elülső keresztszalag, s vette kezdetét a türelemjátékkal egybekötött hosszú felépülési folyamat, aminek lassan a végéhez ér a szerb-magyar játékos.

„Az operáció óta a rehabilitációm zajlik, emiatt rengeteg időt töltök terápiákkal és az edzéssel. Ám ez könnyebben ment úgy, hogy otthon lehettem Szerbiában, így a családommal és a barátaimmal is együtt tudtam lenni – fogalmazott a szekszárdi klub honlapján Krnjics Szárá, akit a bajnoki döntő után a csapatból többen is meglátogattak, hogy átadják neki a megérdemelt ezüstérmet. – November elsején tértem vissza Szekszárdra, azóta itt végzem a speciális edzéseket. Jelenleg nagyon sokféle feladatot csinálok, a csapattal is együtt tudok dolgozni a pályán, különböző gyakorlatokban már részt veszek, ami nagyon boldoggá tesz. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mérkőzést mikor játszhatok, így csak annyit mondanék, hogy elégedett vagyok a rehabilitációval és remélhetőleg hamarosan visszatérek” – fogalmazott a kiváló magasember, hozzátéve, egyáltalán nem lepte meg a csapat teljesítménye, mert tudja, mennyit dolgoznak ezért minden egyes nap.