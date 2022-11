„Nem igazán jött jól számunkra a bajnoki szünet – mondta Micskó Márk a két hete a Haladás Viktória ellen szezonbeli első győzelmét kivívó szekszárdi csapat vezetőedzője. – Ráadásul az idő is kezd egyre téliesebbre fordulni, ezáltal a körülmények is nehezebbé válnak. De ezen nem tudunk változtatni, három mérkőzés vár még ránk idén, amelyeken szeretnénk minél több pontot szerezni. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a lányok a szombathelyiek ellen végre megérezhették a győzelem ízét, úgyhogy most már tudják milyen az NB I-ben meccset nyerni” – zárta.

Hétvégén a Diósgyőrhöz utaznak a sárga-feketék, akik szeretnének pontot hazahozni a miskolciak otthonából. A helyzet nem reménytelen, hiszen a DVTK három vereséggel a háta mögött várja a holnapi összecsapást.

„Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a DVTK egy agresszív letámadáson alapuló játékot játszik – folytatta a szekszárdi szakember. – De dolgozunk rajta, hogy miként lephetnénk meg őket. Lesznek hiányzóink, nem utazunk túl bő kerettel, ám a célunk, hogy így is helytálljunk” – tette hozzá a szekszárdi tréner.

Simple Női Liga NB I, a 11. fordulóban

DVTK–Szekszárdi WFC

Miskolc, DVTK Edzőközpont

Szombat, 13 óra. Vezeti: Valu T.

Simple Női Liga NB I

1. Ferencváros 10 10 0 0 87–2 30

2. ETO FC Győr 10 8 1 1 43–9 25

3. MTK Budapest 9 7 1 1 31–7 22

4. Puskás Akad. 10 5 3 2 27–15 18

5. DVTK 10 4 2 4 21–21 14

6. Astra-Üllő 10 3 4 3 12–17 13

7. Kelen SC 10 3 1 6 5–37 10

8. Szeged 10 2 4 4 13–23 10

9. Haladás 10 2 3 5 10–22 9

10. Fehérvár 10 2 1 7 9–38 7

11. Szekszárd 9 1 1 7 6–26 4

12. Újpest 10 1 1 8 7–54 4