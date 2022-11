Szabó János óriásit kiáltott, s nagyot csapott a levegőbe, amikor Szélpál Norbert befejelte a Paks második gólját a kispestiek kapujába.

Hosszú hetek fájdalmát kürtölte világgá a paksiak kapitánya, aki remekül csúsztatta meg Balogh Balázs szögletét, mielőtt a középső védő, Szélpál megszerezhette volna szezonbeli második találatát.

Nem várta valami jó formában a vasárnap esti bajnokiját a Paks, amely az előző négy meccsén nem tudott nyerni, s csupán három ponttal állt jobban, mint az utolsó helyezett Vasas – amely egy hete története során először verte meg idegenben a paksiakat.

Ekkor már két góllal vezetett Waltner Róbert gárdája, amely korábban Papp Kristóf révén szerzett előnyt, s bár a kispestieknek is akadtak ígéretes lehetőségeik, Nagy Gergely eszén nem tudtak túljárni. A legközelebb talán a belső védő, Lukas Klemenz járt a gólhoz, de közeli fejesét bravúrral védte a PFC kapusa.

A paksiak Sajbán Máté révén még a lécet is eltalálták, Tomas Tujvel aligha tudott volna védeni, ha a felső sarokba hullik be a labda.

A harmadik paksi találattal eldőlhetett volna a meccs, de a kétgólos előny is több volt, mint biztató a PFC számára.