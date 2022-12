Nagyon sokan kijöttek az év utolsó hazai meccsére a Gesztenyés útra. Csirke Ferenc gárdája remek győzelmeket szállított az előző fordulókban, s a sorozatban kivívott három sikerrel rég látott magasságokig jött előre a tabellán. A szegedi 72–71-es győzelmével pedig a kuparészvételét is kivívta – de jó is ezeket leírni azok után, hogy az előző évben hajszálon múlott, hogy NB I-es maradjon a klub. A körmendiek sorozatban három vereséggel, és azzal a reménnyel érkeztek, hogy egy bravúrral ők is becsúsznak az MK legjobb nyolc csapata közé, s volt is rá esélyük.

Nem akármilyen meccs kerekedett ebből. Az első félidőben semmi jele nem volt annak, hogy egészen az utolsó másodpercekig izgulni kell majd. Jól játszottak a paksiak, szépen járt a labda kézről kézre (az első félidőben 15 gólpasszt osztottak ki egymásnak a piros-kékek), s a pontok is szépen eloszlottak (Eilingsfeld 10, Grubor 9, Edwin, Kovács Á. és Buckingham 7-7 pontnál járt), miközben vasi oldalon Parrish és Cakarun próbált lépést tartani.