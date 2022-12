Lemásolta egy héttel ezelőtti bajnokiját a Bonyhád – csak ezúttal a végén nem volt ok az örömre. Jan Pavlik csapata november 26-án 91–87-re legyőzte az Agrofeed UNI Győrt, szombat este viszont 91–87-re alulmaradt Dunaharasztiban. Ahogy a győriek ellen, most is nüanszok döntöttek.

A két együttes hatalmas csatát vívott a palánkok alatt, a dunaharasztiak 46, a bonyhádiak 45 lepattanót csíptek meg, a völgységieknél Tömösváry Máté a 11 dobott pontja mellé 11-et szedett le, Baki Sándor 7, Pupp Bence 5 lepattanóval zárt, a két ifjú, Pavlik Botond és Kupai László pedig egyformán négyet kaparintott meg. A triplák viszont most nem mentek, 22-ből csupán 4-et értékesítettek a sárgák. A legvégén mégis egy hármasnak, Pavlik nagyszerű távolijának köszönhetően jöttek vissza 88–87-re a bonyhádiak, de aztán a legrosszabb pillanatban adták el a labdát, így már nem maradt idejük a végén arra, hogy reális esélyük legyen a győzelemre.

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 12. forduló

Dunaharaszti MTK–Atomerőmű KSE Bonyhád 91–87 (21–28, 28–12, 19–16, 23–31)

Dunaharaszti. Vezette: Esztergályos R., Földesi M., dr. Popgyákunik B.

A legjobb pontszerzők: Burai R. 32, Fekete B. 15/12, dr. Fraczva 10, Imolay Á. 10/6, illetve Baki S. 22, Pupp B. 21, Pavlik B. 15/6, Tömösváry 11.

A bonyhádiak jövő vasárnap az NB I-ben szereplő kecskemétiek u23-as gárdáját fogadják.