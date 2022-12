Tehát ahelyett, hogy kihagynánk a futást a hidegebb időszakban, vagy akár az edzőterembe rohannánk -, használjuk ki Borbandi Hajnalka, profi futó, bonyhádi spinning edző tippjeit, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból.

– Talán az egyik legfontosabb gondolat, hogy ha kitűzünk egy nagy célt magunk elé, ahogy például pár éve én is elhatároztam, hogy megcsinálom az ultrát (Szekszárd-Baja oda vissza), soha ne úgy álljunk neki, hogy arra a döbbenetesen nagy távra gondolunk, ami a végcél, osszuk fel kisebb egységekre – javasolta Hajnalka.

A profi futó kiemelte a nyolcvanegy kilométert a húsz éves futói karrierje után sem volt könnyű teljesítenie, de ezt kisebb egységekben nézte, ezért tudta teljesíteni.

– Télen, a hideg, csapadékos időben pláne nehéz nekiindulnia az embernek, ezért én speciel azt tanácsolom, hogy eleinte fussunk csoportosan. Akkor benne van az emberbe, hogy muszáj menni, mert várnak rá.

Hajnalka hangsúlyozta ezenfelül egy kitűzött cél, például egy tavaszi vagy nyári verseny is elég motivációt jelenthet ahhoz, hogy a télen folyamatosan edzésben maradjon az ember.

– Régebben kicsit másképp láttam a dolgokat, akkor elítéltem, ha valaki csak azért hagyta abba a futást, mert bejött a rossz idő. Most már megértem azt is, ha valaki inkább edzőterembe megy ilyenkor, bár tartom továbbra is, hogy ha valaki ezekben a hűvösebb időkben is képes rávenni magát a futásra, akkor sokkal kitartóbb lesz, erősebb lesz az akaratereje, mindemellett pedig az immunrendszere is erősödik.

A futás sokak számára magányos sport, ezért ezen ebben az időszakban sem változtatnak. Egyszerű taktika lehet, ha az ember azt mondja magának: ha nagyon hideg van öt perc múlva visszamehetsz a házba, persze úgysem fogsz visszamenni, de ez is erősen motiváló tud lenni.

– Mínusz tizenkét fok volt a leghidegebb, amikor kint futottam. Ehhez a megfelelő ruházat elengedhetetlen, szerencsére ma már futáshoz is nagyon jó minőségű felszerelést lehet kapni. Rétegesen kell öltözni, ugyanakkor nem szabad túl vastagon beöltözni.

Ahhoz, hogy a hidegben futás közben a meleg bent maradjon, a latyak pedig kint, olyan cipőben fuss, amely vízálló és olyan zoknit viselj, amely elvezeti a nedvességet, de melegen tartja a lábad.

Öltözz úgy, mintha melegebb lenne – javasolta a spinning edző. Én sokszor még tíz fokban is rövidnadrágban edzek. Minél többet futsz a szabadban, annál jobban megismered a saját preferenciáidat.

A sötét, szürke napokon kiváló lehetőség egy jó futás egy kis kikapcsolódásra.

– Futás közben az ember kiadhatja magából a feszültséget, örömöt, bánatot, minden érzést jobban megélhet. Közben van idő gondolkozni, megtervezni a napi feladatokat, engem nagyon kikapcsol. Az endorfin úgy gondolom mindenképp segít.

A téli futást érdemes széllel szemben indulva kezdeni így visszafordulva, a szél a hátunk mögé kerül.