Az eseményre előzetesen nyolcvanegy ország ötszázötvenöt dzsúdósa adta le a nevezését, ez a létszám csaknem másfélszerese a tavalyinak, ez is jelzi, hogy egyre élesebb a harc az olimpiai kvalifikációs pontokért. A magyar válogatott tíz versenyzőt indít Almadában, többségükben fiatalok alkotják a csapatot, de ott lesz a résztvevők között két olimpikonunk is, az ötkarikás bronzérmes Tóth Krisztián és a kétszeres olimpiai induló Cirjenics Miklós is.

Az Atomerőmű SE 100 kilogrammosak között induló dzsúdósa régóta vár egy újabb kimagasló eredményre, de az elmúlt időszakban inkább sérülések és betegségek, mintsem helyezések és az azzal járó kvalifikációs pontok jutnak neki. A 32 éves olimpikon legutóbb 2020 februárjában a düsseldorfi Grand Slam-tornán állhatott dobogóra, de pontszerző is annak az évnek októberében végzett a magyar fővárosban.

A világranglistán 60. pozíciót elfoglaló Cirjenics Miklós az első fordulóban Rhys Thompsont kapta ellenfélként. A 26 éves brit, aki tizenegy hellyel előzi meg a paksit a ranglistán, legutóbb az ausztráliai Perth-ben rendezett Óceániai Kupát nyerte meg októberben, Grand Slameken és Európa Kupákon még nem alkotott maradandót. A párharc továbbjutójára a mongolok Ázsia-bajnokságon bronzérmet szerző Gonchigsuren Batkhayag (23. a világranglistán) vár.

A 100 kilósak selejtezőjét magyar idő szerint vasárnap 11 órától, a bronzérmérkőzéseket és a döntőt 18 órától rendezik.