Baráti társaságban nézte az amerikaifutball-bajnokság döntőjét Szabó Ferenc. A Szekszárd Bad Bones alapítója mások mellett Kovács Sándorral, Gál Zoltánnal, Sződy Ferenccel és Greiling Mihállyal követte a finálét, amelyet elképesztő izgalmak után 38–35-re nyert meg a Kansas City Chiesf.

„Hihetetlenül jó meccset játszottak a csapatok – mondta lapunknak Szabó Ferenc, a vármegyeszékhely korábbi NB-s csapatának játékosa, klubmenedzsere és elnöke. – Arra előzetesen is lehetett számítani, hogy sok pontot pakolnak fel a csapatok a táblára, mert mindkét együttesnek nagyon jó a passzjátéka. Jómagam fogadtam is arra, hogy a félidőben az Eagles vezet majd, de a végén a Chiefs nyer. Hát, nem mindennapi izgalmak után dőlt el! Tegyük hozzá, a játékvezetők nem álltak a helyet magaslatán, nyilvánvaló szabálytalanságokat nem fújtak be, vagy olyan elkapások után ítéltek pontot, amikor a játékos már azelőtt kilépett a vonalon, mielőbb a labdát birtokolta volna. A végén maradt bennem egy kis hiányérzet, mert a Chiefs egy olyan 27 yardos field góllal nyert, amelyet szintén vitatható ítélet előzött meg. Nem így kellett volna eldőlnie, a hosszabbítás talán igazságosabb lett volna... De így dőlt el, és bár az Eagles is megérdemelte volna az elsőséget, a Chiefs sikerét sem lehet vitatni. A liga két legjobb csapata vívta a döntőt, fantasztikus élmény volt” – tette hozzá a szakember.

Szabó Ferenc kiemelte, bár több mint hetven pontot ért el a két csapat, egyáltalán nem gyalogoltak át a támadók a védelmeken, egy rendkívüli izgalmakat hozó, színvonalas Super Bowlt varázsoltak a pályára a felek. Frenkiről – ahogy mindenki ismeri – régóta köztudott, hogy nagy New England Patriots rajongó. Kedvenceitől többet várt, mint mondta, a klub és az egész NFL legendájával, Tom Brady-vel idén is nagyot alkothattak volna...

A Chiefs 1970 és 2020 után harmadszor diadalmaskodott az NFL nagydöntőjében.

Amerikaifutball, NFL. 57. Super Bowl

Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs 35–38 (7–7, 17–7, 3–7, 8–17)

Glendale, State Farm Stadium, 65 ezer néző.