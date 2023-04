„Hajrá, Szekszárd, ollé! Mi mindig itt vagyunk, nektek szurkolunk” – ez zengett az impozáns DVTK Arénában a bronzmeccs rajtjakor, s a középen betörő Dudásovát csak fault árán tudta megállítani Giurantes. A KSC szlovák légiósa helyére tette mindkét büntetőjét. Aztán megjött a jóval népesebb hazai ultrák hangja is, zengett a csarnok, rangadóhoz méltó lett az addig langyoskás hangulat. Bár a miskolciak Puerto-Rico-i légiósa is bedobott két büntetőt, Studerékat tüzelte fel jobban az atmoszféra, a szekszárdi irányító egy duplát, majd egy triplát is elsüllyesztett, öttel ment három perc után a KSC (2–7).

Hatalmas lendülettel játszottak a vendégek, Mányoky és Goree is beszórta első kosarait, így a hatodik minutumra már tizenegyre hízott az atomosok fórja (6–17), Völgyi Péter időt is kért. Fordítani, felzárkózni nem tudott a csapata, de nem is nyílt tovább az olló, a negyed végén is ennyi volt a differencia a két gárda között (12–23).

A második periódusban is őrizte előnyét az ekkor ellenszélben kosarazó KSC, mert míg Wallace-éknak a legkisebb kontaktot személyi hibának fújták, addig Aho Nina büntetlenül taszigálhatta Borost, nem hangzott fel sípszó. Aztán amikor Goreenak ütött oda Jovanovics, a hazaiak vezetőedzője reklamált, figyelmeztették is érte. Az emiatt is felforrósodó hangulatban két triplával közelebb lopóztak a piros-fehérek (15. perc: 22–29). Djokics Zseljko kért most időt. Sikerült rendezni a sorokat, nem olvadt tovább az előny, viszont a 16. percben Goree lába megsérült, le kellett cserélni. Ápolták, fagyasztották a fájó testrészt,

Cyesha szerencsére visszajött, de közben befagyott az eredmény is, sokáig állt 25–33 a kijelzőn. Ezt Dudásová olvasztotta ki két büntetővel. A negyed hajrája azonban a DVTK-é lett, amit az ezzel már húsz pontnál járó Guirantes dudaszós triplája koronázott meg, négyre faragta hátrányát a DVTK (33–37), s majd felrobbant a csarnok.

Jól kezdte a második félidőt is a KSC, Goree centerezett háromszor, de Kányási triplája és Guirantes büntetői életben tartották a diósgyőri reményeket. Hatalmas adok-kapok alakult ki a parketten, amelynek részeként reklamálásért technikai hibával sújtották Djokics Zseljkót. Studer Ágiéknak azonban helyén volt az eszük és a szívük, őrizték foggal-körömmel az előnyüket, s a negyed végén még megtoldották kettővel a félidei négypontos fórjukat (48–54).

Vendég szempontból katasztrofálisan indult a záróperiódus, Kányási dobott előbb egy duplát, majd egy triplát, egy pontra zárkózott a DVTK (53–54), vendég időkérés következett. Próbálkozott a Tolna vármegyei alakulat, meg is voltak a lehetőségei, de Mányoky távoli és Goree közeli kísérletei is kimaradtak. Aztán jött Kányási egy újabb triplával, s átvette a vezetést a Miskolc (56–54). Hosszú idő után Krnjics duplája esett be a 34. percben vendég oldalon, egyenlített a Szekszárd.

Sok hibával, nagy elszántsággal küzdött mindkét gárda, s a végjáték elején Guirantesék tévesztettek kevesebbet. Aztán Krnjics vette újfent a hátára együttesét, visszazárkózott egyetlen pontra a KSC (61–60). A végén azonban a sors furcsa fintoraként az addig nulla ponttal álló Garbin az ötödik triplakísérletét bedobta, így néggyel nyerte a bronzcsata első felvonását a DVTK.

A két győzelemig tartó párharc második mérkőzését április 19-én, szerdán 18 órakor játsszák Szekszárdon, a városi sportcsarnokban, ahol mindent egy lapra feltéve kell küzdeni az egyenlítésért Studer Ágiéknak.

Jegyzőkönyv

DVTK HUN-THERM – ATOMERŐMŰ KSC SZEKSZÁRD 64–60 (12–23, 21–14, 15–17, 16–6).

Miskolc, DVTK Aréna, 1100 néző. Játékvezetők: Tőzsér Dénes Kelemen, Nyilas István, Rózsavölgyi Alexandra.

DVTK: Aho N. 3/3, KÁNYÁSI 14/9, GUIRANTES 30/9, Garbin 3/3, Jovanovics 2. Csere: Kiss A. 2, Bernáth 7/3, Aho T. 3/3. Vezetőedző: Völgyi Péter

Szekszárd: STUDER 11/3, DUDÁSOVÁ7, Wallace8, Mányoky 4, GOREE 16. Csere: Miklós, KRNJICS14, Boros, Szűcs. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása:3. perc: 2–7, 6. p: 6–17, 15. p.: 22–29, 17. p.: 25–33, 22. p.: 35–39, 27. p.: 44–50, 33. p.: 56–54, 36. p.: 61–56, 38. p.: 61–60.

Kipontozódott: Aho Nina (38. perc).