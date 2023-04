Nagy esélyekkel, négy pont előnnyel várta az NB II-es csapatbajnokság utolsó fordulóját a Decs 1990 SE. Az ellenfél a komoly játékerőt képviselő Baja volt, így dr. Papp Csaba csapatvezető az egyik legerősebb összeállításában ültette asztalhoz csapatát. Az elvárás ezúttal minimum hét pont volt, mert a mérkőzés előtti „matekozás” kapcsán úgy számoltak, hogy a Szentlőrinc kétszámjegyűen csak Fortuna hathatós segítségével verheti meg a pécsi Karmint.

Az éltáblás, Veszprémi András gyors döntetlenjével indult a mérkőzés, majd B. Garai Etelka az utolsó táblán gyorsan vesztett. Ezt testvére, B. Garai Lehel egy gyönyörű partival kiegyenlítette. Két és fél óra játék után már öt táblán is viszonylag gyors győzelem ígérkezett a decsiek számára. Taskovits István FIDE-mester, Nagybiró László, Kiss Lajos, Gál Péter és Balázs Imre is jól állt. Mindegyikük olyan játékos, akik magabiztosan szokták az előnyüket nyerésre váltani, így akár már szinte „hátra is lehetett volna dőlni” a bajnoki címért folytatott harcban… de mint tudjuk, sakkban az a pont van meg, amit a versenybíró már beírt.

A decsiek rémálmai pedig kezdtek hirtelen valóra válni. Először Nagybiró László állása kezdett bonyolult, majd inkább vesztő szagú lenni. Kiss Lajos sem nyert gyorsan, sőt, rontott az állásán. Gál Péter megnyitási felkészülésébe „beleült” az ellenfele, majd azonban focis nyelven szólva Péter az üres kapura először fölé rúgta… később pedig már hátrányból a döntetlenért küzdött. Egyedül Balázs Imre győzött szépen. Közben dr. Papp Tamás FIDE-mester fél pontja került az eredményjelentő lapra. A negyedik órában Taskovits István is (tőle nagyon szokatlanul) hibázott, így be kellett érje a döntetlennel. Dr. Papp Csabának döntetlent ajánlottak, nem fogadta el, és addig kavargott az állásban, míg vesztésre rontotta.

Örömhírként érkezett Kaszás Kristóf teljes pontja! Ekkora 4,5:3,5 volt az állás és sok optimizmusra nem lehetett oka a többi párharc kapcsán a sárközi csapatnak. Nagybiró végül döntetlenre mentett és Horváth Balázs is a kavarásból pontosztozkodásba tudott menekülni. Kiss Lajos sikeresen gyötörte ellenfelét, így teljes pont került a neve mellé. Az állás 6,5:4,5 volt és már csak Gál partija ment. Szentlőrincről olyan hírek érkeztek, hogy 9:0 az állás, így az utolsó (fél) pontra is nagy szükség volt. Dr. Papp Csaba csapatvezetői döntetlent ajánlott, amit a bajaik csapatvezetője a játékosukra bízott. A bajai Kósa Jenő pedig azt mondta, hogy „megvárom, mit lép az ellenfél, és akkor kiderül, hogy döntetlenre adom-e”.

A decsiek játékosának komoly teher került a vállára. Hosszas gondolkodás után lépett, majd döntetlent ajánlott a tábla mellett is. A bajai játékos végül elfogadta, ezzel beállítva a 7:5-ös végeredményt. A Szentlőrincnek egy pontot kellett veszíteni ahhoz, hogy a Decs bajnok legyen (holtverseny esetén a csapatpontok számítanak, ami szintén egyenlő lett volna, utána pedig az egymás elleni eredmény, ahol a Decs nyert.) És érkezett a hír, a szentlőrinciek egyik játékosa kikapott… ekkor felrobbant a decsi Fekete Ló Sakk Klub!

Bajnok lett a Decs 1990 SE! Története során immáron hetedszer a különböző osztályokban.

Az utolsó évek egyik legnagyobb harca dúlt az NB II. Asztalos csoportjában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy végül fél pont döntötte el a bajnoki cím sorsát!

A bajnokság végeredménye: 1. Decs 1990 SE (70,5 pont) 2. Szentlőrinc (70 pont) 3. Sakk Egylet Nagyatád (64 pont) 4. 3. Bajai SCC (61,5 pont) 5. Fehérvár SE (56,5 pont) 6. Rácalmás-Királysakk (50 pont) 7. Karmin PSSE (42,5 pont) 8. Marcali VSZSE (42 pont) 9. Komlói BSK (41 pont) 10. Kaposvári Bástya SE (36 pont)