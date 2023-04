A tolnaiak büszkélkedhetnek a legjobb tavaszi mérleggel a megyei második vonalban, akik a megszerezhető tizenöt pontból tizenhármat begyűjtött. A szezon második felét tengelici döntetlennel kezdte (2–2), majd az ASE-t (3–2), a Madocsát (1–0), az Aparhantot (5–2) és a Simontornyát (1–0) is felülmúlta.

„Kezdenek összekovácsolódni, egységes csapattá érni a játékosok, ami az edzéslátogatottságon és az edzésmunkán is is szemmel látható. Egymásért küzdenek a srácok, elsősorban ezeknek köszönhetők az elmúlt fordulók eredményei – árulta el a jó szereplés okát Szabó Tibor, a tolnaiak edzője, aki természetesen kitért a vasárnapi ellenfelükre is. – Nem számítok könnyű mérkőzésre, jó csapata van a Mórágynak, amit bizonyít a tabellán elfoglalt helyezése. De nem ijedünk meg, szeretnénk otthon tartani a három pontot.”

A mórágyiak a Tengelic elleni 6–3-as sikerrel indították a tavaszt, majd jött két pontvesztés az ASE Paks (2–2) és a Madocsa ellen (3–3), de aztán az elhalasztott mérkőzésen 3–0-ra verték a Bonyhád-Börzsönyt, legutóbb pedig ugyanilyen arányban az Aparhantot. A völgységiek számára fontos mérkőzés lesz a hétvégi, mert miután a Nagymányok a fordulóban szabadnapos lesz, így akár egy döntetlennel átvehetik a vezetést a tabellán.

„Ez kihatással lehet a következő fordulókra, mert a közeljövőben találkozunk a Faddal és a Nagymányokkal is – kezdte Illés Béla, a mórágyiak szakvezető. – A hazai pálya előnye a Tolna mellett szól, de mégis háromesélyesnek látom a végkimenetelt. Vendéglátónk kerete az elmúlt évekhez viszonyítva nem változott jelentős mértékben, egy-két poszton történt változás, de a csapat magja együtt maradt. Miután több mérkőzésüket 1–0-ra vagy egy góllal tudták megnyerni, azt jelenti, hogy hátul nagyon szervezettek, nehéz feltörni a védelmüket.”

A Mórágy ősszel 4–1-re verte hazai pályán a Tolnát, az azt megelőző négy összecsapásból viszont – egy 2–2-es döntetlent leszámítva – háromszor a címvédő örülhetett. Sós Gergelyék 2020 szeptemberében 6–1-re, egy évvel később 11–1-re győztek otthon, a két mérkőzés között Mórágyról 4–1-es eredménnyel hozták el a három pontot.

A találkozót eredetileg szombaton játszották volna, de hiányzóik száma miatt a hazaiak kérték annak időpontjának módosítását. A Tolna így várhatóan teljes kerettel állhat ki, míg a mórágyiak sérülés miatt Lestár Gyula, Mányák Noel és Nagy Ákos játékára sem számíthatnak.

Megyei II. osztály, a 20. forduló

Tolna VFC–Mórágyi SE

Tolna, vasárnap, 17 óra. Vezeti: Pekoli Dániel (Maczik Milán, Petrovics István)