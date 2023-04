Ha csak a tabellára pillantunk, azt mondhatjuk, hogy Bognár György csapata az esélye a ma esti mérkőzésnek, ahogy az is ezt támasztja alá, hogy ebben a szezonban lejátszott két egymás elleni mérkőzésen négy pontot szereztek a paksiak. A Bozsik Arénában a napokban a válogatottban debütáló Varga Barnabás mesterhármasával 3–3-as döntetlen született, a Fehérvári úton pedig (többek között a góllövőlistát vezető támadó két találatával) 5–0-ra ütötte ki ellenfelét az atomvárosiak alakulata.

Azonban ha azt vizsgáljuk, hogyan teljesített a Paks a válogatottszünetről visszatérve, már nem fest ilyen jól a helyzet. Az előző három évben kilenc ilyen „ablak volt”, ezek után három győzelem és hat vereség a zöld-fehérek mérlege, ráadásul mindegyik siker hazai pályán született.

Formájában viszont bízhat a Paks, mely a legutóbbi négy bajnokiját – ezeken tizenkét gólt szerezve – megnyerte. A klub tizenhét éve íródó NB I.-es történetében volt olyan időszak, amikor tíz mérkőzésen át veretlen maradt a csapat (2015 októbere és decembere között hat győzelem és négy döntetlen volt a mérleg Csertői Auréllel), de olyan még nem fordult elő, hogy sorozatban öt győzelmet arasson a csapat. Erre most a Honvéd otthonában kerülhet sor.

„Mint minden mérkőzés, előzetesen ez is nehéznek ígérkezik. Bízom benne, hogy az elképzelésünket rá tudjuk majd erőltetni a Honvédra. Bár négymeccses győzelmi szériából jövünk, nem kényelmesedhetünk el, amelyik csapat elkényelmesedik, az könnyen rossz szériába eshet, és pár vereség magával hozza a bajt is. Idegenben mindig nehéz pontokat gyűjteni, a Kispestnek pedig most már nagyon kell a győzelem, kiélezett mérkőzés lesz” – mondta el várakozásait a mérkőzéssel kapcsolatban Böde Dániel.

Varga mellett visszatért a csapathoz az U19-es Eb-selejtezőt megjárt Simon Barnabás is, míg az U21-es válogatottból bokasérülés miatt kimaradó Vas Gábor várhatóan szintén ott lehet a Bozsik Arénában.

OTP Bank Liga, 25. forduló

Budapest Honvéd–Paksi FC

Bozsik Aréna, szombat, 19.30. Tv: M4 Sport

A bajnokság állása