Ahogy arról beszámoltunk, az atomvárosiak 1–1-es döntetlent játszott Zalaegerszegen az NB I utolsó fordulójában, így az ötödik helyen zárta a bajnokságot, s lemarad a nemzetközi kupaszereplésről. Bognár György vezetőedző a zalai találkozó után a fiatalokat, köztük is Gyurkits Gergőt dicsérte és röviden értékelte az idényt is.

„A hozzáállással nem volt gond, egy jó iramú mérkőzést játszott mindkét csapat, bár annyira nem volt színvonalas, sok hiba adódott – kezdte a paksiak trénere. – Fiataljaink jól teljesítettek, a jövőt illetően kíváncsiak is voltunk rájuk. Csapatként közepesre vizsgáztunk, a Zalaegerszegnek is voltak lehetőségei. Gyurkits jól végzi a szabadrúgásokat, ezúttal is szépen lőtte, sajnálom, hogy nem sikerült a kapuba találnia (a 71. percben a keresztlécen csattant a próbálkozása – A szerk), de a következő tíz-tizenöt évben még lőhet párat, előtte a pályafutása. Egyéni teljesítményben a fiataljainkban van lehetőség, viszont a csapatjáték még akadozik velük. A teljes szezont illetően volt egy jó időszakunk, mikor zsinórban nyertük a mérkőzéseket, jól is játszottunk, a végére azonban kijött a kreativitás hiánya. Azok a csapatok pedig, akik alkalmazkodtak hozzánk, magyarul kibekkelték a mérkőzést, eredményesek voltak velünk szemben” – fogalmazott Bognár György.

A 61 éves szakember februárban vette át ismét az akkor a dobogótól hat, a kieséstől öt pontra lévő csapat irányítását. A mérlege 8 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség, 26–24-es gólkülönbséggel. Bognár Györggyel korábban negyedik és hatodik helyet szereztek a paksiak, a mostani ötödikkel az is eldőlt, hogy a következő szezonban a bajnoki lebonyolítás értelmében eggyel több hazai mérkőzésük lesz, mint idegenbeli.

OTP Bank Liga, 33. forduló

ZTE FC–Paksi FC 1–1 (1–1)

Zalaegerszeg, 2672 néző. V.: Farkas Á. (Király K., Horváth Z.)

Gólszerző: Meshack (13.), illetve Bőle (2.)

Kiállítva: Kovács B. (69., ZTE)