Mint arról beszámoltunk, a Paksi FC történelmi vereséget szenvedett a Mezőkövesd Zsóry FC otthonában az OTP Bank Liga 31. fordulójának vasárnapi összecsapásán.

„Peches napot fogtunk ki. Fordulópont volt, hogy a szünetig nem tudtunk szépíteni, egyenlíteni vagy fordítani, továbbá Kádár Tamás kiválása szintén nem kedvező történés volt. Az első félidőben volt sanszunk megfordítani a mérkőzést, hiszen Varga Barnabásnak három nagy lehetősége is adódott, beleértve a tizenegyest is. A második játékrészben a pontrúgás után kapott góllal vége is lett a mérkőzésünknek. Sajnos ez is benne van a futballban, egyszer hat mérkőzést nyersz zsinórban, egyszer hatot kapsz. Néha jól jön egy pofon, de a hat az sok. A következő mérkőzésre újra kell indítani a csapatot. Legalább van feladatunk, hogy péntekre összekapjuk magunkat a Puskás Akadémia ellen. Holnap délelőtt (hétfőn – A szerk.) kiértékeljük a nyilvánvaló hibáinkat” - nyilatkozta vezetőedzőnk, Bognár György a mérkőzést követően.

Az atomvárosiakkal a 17 éve tartó NB I-es szereplése alatt többször fordult elő, hogy ötgólos vereségbe szaladtak bele. A Ferencvárostól 2015 decemberében és 2020 szeptemberében is 5–0-ra kaptak ki, de ugyanilyen eredménnyel maradtak alul 2008 szeptemberében a Vasas, 2012 májusában a Haladás vendégeként. Olyan viszont még nem történt meg a Pakssal, hogy egy mérkőzésen hat gólt kapjon.

Azért a mérleg másik serpenyőjében is vannak emlékezetes mérkőzések, mint például a 2008-as Tatabánya elleni hazai vagy a 2013-as Újpesten aratott egyaránt 6–0-s győzelem. A budafoki 9–2-s kiütés is klubtörténelmi tett volt (és ez már pozitív értelemben), s szintén Bognár Györggyel múlták felül az előző idény során 6–1-re idegenben a Puskás Akadémiát. Nagy győzelemért nem kell olyan messzire visszamenni az időben, az idei szezonban – még Waltner Róbert irányításával – a paksiak 5–0-val küldték haza a Budapest Honvédot.

A PFC pénteken 18.15 órakor a Puskás Akadémiát fogadják idei utolsó hazai bajnokin, győzelem esetén a zöld-fehérek maradnának harmadik helyen a tabellán.