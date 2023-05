Marco Rossi szövetségi kapitány és Bölöni László, a francia másodosztály (Ligue 2) harmadik helyen álló Metz vezetőedzője is a helyszínen tekintette meg a mérkőzést. A korábbi 108-szoros román válogatott, edzőként korábban a Monacót, a Standard Liége-t és a Panathinaikoszt irányító és nem mellesleg Cristiano Ronaldót felfedező szakember a hírek szerint a paksiak gólvágóját, Varga Barnabást jött megnézni „magának”.

Bölöni László (középen szemüvegben) is a helyszínen tekintete meg a paksiak bajnokiját

Fotó: Török Attila

Pechére nem ez volt az a mérkőzés a góllövőlistát 26 találattal vezető válogatott csatárnak, amivel eladhatta magát külföldre. Az első félidőben három nagy lehetőség adódott Varga előtt, de előbb közeli fejesénél a kapus, majd ballábas lövésénél a kapufa állította meg őt a gólszerzésben, a félidő végén pedig újfent Riccardo Piscitelli védte ki a büntetőjét. A nagyobb gond az volt, hogy Sztefan Drazsics duplájával a szünetre kétgólos előnnyel mentek a matyóföldiek.

Bognár György azt követően, hogy az első játékrészben Kádár Tamást bokasérülés miatt le kellett cserélnie, Bőle Lukács után a félidőben Windecker Józsefet és Böde Dánielt is csatasorba állította, de az újabb gólt a mezőkövesdiek szerezték. A kispadon utolsó támadóként maradt Hahn János is pályára került (éppen Varga helyett), majd az 54. percben, már négy gólos hátrányban az utolsó cserelehetőségét is kihasználta a paksiak vezetőedzője, jelezve, mennyire nem elégedett a pályán látottakkal. A csatárokkal „fejnehézzé” váló vendégeknek összejött ugyan a szépítés, de a védelmük kiszolgáltatottá vált egy-egy kontra után, ami a klub NB I-es történetének egy mérkőzésen kapott legtöbb gólját eredményezte.

A paksiak vereségükkel őrzik harmadik helyüket a tabellán, de már csak több győzelemmel előzik meg a negyedik Debrecent, s már hat pont a hátrányuk a második Kecskeméttel szemben. A PFC jövő héten pénteken 18.15 órakor, idei utolsó hazai mérkőzésén a Puskás Akadémiát fogadja.