Női NB II, Dél-nyugat, 22. forduló

Szekszárdi Fekete Gólyák KC–Siófok KC U22 37–29 (18–11)

Szekszárd, 100 néző. V.: Papp R., Vandróczki

Szekszárd: TÓTH I. 1 – FARKAS A. 4, KAPÁS 2, BOGNÁR Zs. 3, GULYA 6, KAVECZKI 14 (5), SZENTES 6. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), Pataki 1, Orbán E., Szommer. Vezetőedző: Bordán Anna

Kiállítások: 6, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 5/5, illetve 6/2.

Eredmény alakulása: 10. perc: 7–2. 23. p.: 13–9. 45. p.: 30–18. 57. p.: 37–25.

Nem a saját kezében volt a Fekete Gólyák sorsa, pontszerzés esetén a siófokiakat biztosan maga mögött hagyja, győzelemmel viszont még a dobogó is meglehetett volna a szekszárdiaknak, amennyiben az Alba Fehérvár U22-es csapata botlik Nagyatádon. Két kihagyott ziccerrel kezdett az FGKC, de utána rögtön sikerült ellépnie öt góllal (7–2). Támadásban Kaveczki Edina vezérletével remek megoldásokat láthatott a közönség, de védekezésben az ellenfél ügyes, váratlan dolgokat összehozó irányítójával nem bírtak a hazaiak. Tóth Ivett jól védett, a félidő végére pedig megtalálták azt a védekezést, ami hétgólos előnyt jelentett a szünetre. A második játékrész első felében a vendéglátónál tovább folytatódott a kiváló támadás és a határozott védekezés (25–15), később azonban visszaesett a koncentráció, több lett a hiba, a különbség viszont nem csökkent. Az utolsó percekben kozmetikáztak az eredményen a siófoki fiatalok.

Miután a székesfehérváriak simán, 33–24-re győztek Nagyatádon, a Szekszárd végül a negyedik helyen fejezte be a bajnokságot. A gólkirálynői cím viszont a megyeszékhelyre került, Kaveczki Edina 199 találattal, fölényesen nyerte el az elismerést (a nagykanizsai Krenner Fanni 155 góllal második, a mohácsi Rittlinger Lotti 140-nel harmadik lett).

Bordán Anna: – A bajnokság végére nagyon jó formába lendült a csapat. Az utolsó meccseken alig-alig volt gyenge teljesítmény, ezúttal is remekül működött a támadójátékunk, védekezésben az elején voltak problémák, de ezt is megoldottuk. Öröm volt a csapat kispadján ülni, látva ezt az akaratot és koncentrációt. Ebben a nagyon szoros bajnokságban negyedik helyet értünk el, csak öt ponttal lemaradva a bajnoktól. Sajnos sokat számított az extrém sérüléshullám, az ezt megelőző nyolc évben összesen nem volt ennyi... Ezek után tiszta lelkiismerettel tudok gratulálni a lányoknak és megköszönni a munkát, ahogy a szerény létszámú, de nagyon lelkes szurkolóinknak is az egész éves kitartó biztatást.

