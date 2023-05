Nem úgy alakult a dunaföldváriak teveli bajnokija, ahogy azt az aranyra hajtó vendégcsapat elképzelte, alig telt el néhány perc, máris vezetett a Medosz, Simon Tibor pompásan emelt Ivancsics Alex fölött a kapuba. A hazaiak támadója annyira belejött, hogy nem sokkal később újabb gólt szerzett – hidegzuhany volt ez a javából az FC Dunaföldvár javára. Támadtak a vendégek, akadtak is nagy lehetőségeik, de a kapu előtt rendre rossz döntéseket hoztak, így sokáig kellett izgulniuk. Pedig a Tevel kapus nélkül áll fel, az amúgy támadó, Szentes Máté próbálta útját állni a próbálkozásoknak. Aztán egy beadás után Gellén Dávid szépített, s akár a félidőig ki is egyenlíthetett volna a vendégcsapat, de egy ízben a játékos-edző, Simon József a gólvonalról vágta ki a labdát.

Érett az idény meglepetése, de aztán a második félidőben lerendezte a meccset a Földvár. Havasi Dániel gyorsan kiegyenlített, s a sok helyzetből kettőt Puskás Zoltán is gólra váltott, így újabb győzelmével egy lépésnyire került a bajnoki címtől a Dunaföldvár. Ezt a lépést jövő szombaton hazai pályán, a Bölcskei SE ellen tehetik meg, de az is benne van a pakliban, hogy már holnap bajnokok lesznek, mert az üldöző Bonyhád VLC ahhoz a Bátaszék SE-hez látogat, amelytől nem is olyan régen 5–2-es verést kapott a Tolna Megyei Kupában. A tevelieknek pedig jár a nagy dicséret, hiszen ennyire még egyik csapat sem tudta megnehezíteni a dunaföldváriak dolgát.

AutóCity megyei I. osztály, a 26. fordulóban

Tevel Medosz SE–FC Dunaföldvár 2–4 (2–1)

Tevel, V: Szappanyos Sz. (Vámosi A., Szita R.).

Tevel: Szentes M. – Jákob, Szolomájer, Simon J., Bakó, Vituska N. – Gödör, Laták, Reichert A. (Keszthelyi Gy., a szünetben), Felföldi – Simon T. Játékos-edző: Simon József. Dunaföldvár: Ivancsics – Kónya, Koszó, Csendes (Hompót D., 54.), Kun – Petneházi (Rabi, 88.), Szedmák, Fröhlich Roland – Havasi, Gellén (Godslove, 64.), Márkvárt P. (Puskás Z., a szünetben). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gólszerzők: Simon T. (4., 13.),illetve Puskás Z. (69., 86.), Gellén (38.), Havasi (46.). Kiállítva: Vituska N. (79).

Bölcskei SE–Kakasd SE 3–2 (1–0)

Bölcske, V: Pekoli D. (Debreceni K., Bernáth T.)

Bölcske: Varga M. – Vámosi A., Hajdók, Parádi, Hanol (Fenyősi, 56.) – Rodenbücher T., Kovács E., Blatt (Süvöltős A., 62.) – Farsang P. (Benke, 62.), Nagy I. (Balogh K., 85.), Horváth M. Vezetőedző: Farsang János. Kakasd: Siklósi – Morvai (Kapéter D., 56.), Réti D. (Sebestyén M., 85.), Gábor G., Kapéter K. (Mayer, 82.) – Ranga M. (Kovács R., 77.), Sztruhár B. (Szász D., 60.), Sásdi A., Matus – Márk A., Márk K. Vezetőedző: Takács Norbert.

Gólszerzők: Farsang P. (18.), Süvöltős A. (70.), Nagy I. (78.), illetve Sásdi A. (76., 11-esből), Márk A. (87.). Kiállítva: Matus (67.).

A Bátaszék SE–Bonyhád VLC mérkőzést vasárnap 18 órakor játsszák Mórágyon, ahol kettős rangadót rendeznek.