A Magyar Kerékpáros Szövetség Liga Kupa sorozatának az első fordulója is volt egyúttal a Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület szervezésében megtartott országúti mezőnyverseny. A sorozat 2023-ban indul el először a hazai kerékpársportban, amely ebben az évben május és szeptember között hat fordulóból áll. Sikeresnek mondható az első futam, hiszen több mint 100 kerékpáros állt rajthoz, a futamot nemzetközivé a szlovén és szerb versenyzők tették. Ki kell emelni, hogy a többszörös magyar bajnok Filutás Viktor is rajthoz állt, aki jelenleg a HRE Mazowsze Serce Polski profi versenyzője. Valamint a Sofer Savini Due OMZ Team két profija is megmutatta magát az Elit/U23-mas mezőnyben.

A versenyt a Szekszárd-Szőlőhegy körfogalom–Őcsény–Decs–Sárpilis–Várdomb–56-os út–Szekszárd-Szőlőhegy körpályán rendezték, négy különböző távon 14 korcsoport versenyzői mérették meg magukat. A leghosszabb táv 100 km volt, így az Elit/U23, U19 és Master1-es versenyzőket négy körön keresztül figyelhették a szurkolók.

A 100 kilométeres táv abszolút dobogósai: Móré-Gosselin Olivier Márk (balról), Filutás Viktor, Fehérvári Marcell Imre.

Mellettük Pakot András Gusztáv, Kárpáti Bálint, Zido Gal. Fotó: Beküldött kép

A legeredményesebb klub a Szekszárdi KSE lett, mind a hat versenyzőjük nagyon jó eredményeket ért el. Steig Gábor a rendező egyesület elnöke elmondta, hogy nagyon elégedett a versennyel, hiszen a pálya biztosítása tökéletes volt, mivel szervezőként a versenyzők biztonsága a legfontosabb. Szervezői csapata biztosította számára, hogy rajthoz tudjon állni így Gábor véleménye teljes mértékben hitelesnek mondható, hiszen belülről versenyzőként is megtapasztalhatta a biztosítást. Köszönetét fejezte ki a Szekszárdi Rendőrkaptányság munkatársai, a polgárőrség és a Gemenc Motoros Egyesület motorosai felé, akik saját segítő csapatával karöltve tökéletesen biztosították az útvonalat.

A Szekszárdi KSE versenyzőinek eredményei

Hobbi férfi kategória, 50 km: Kovács Krisztián 1. hely

Master 2 korcsoport, 75 km: Steig Gábor 1. hely

U15 korcsoport, 50 km: Szabó Máté 2. hely

U17 korcsoport, 75 km: Kiss Zsombor 2. hely

Hobbi férfi kategória, 50 km: Kelemen Csaba 4. hely

Master1 kategória, 100 km: Topán Máté 5. hely