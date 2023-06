– Látszott a válogatotton, hogy nagyon egyben van, ellentétben a riválisaival. Hozzá kell tenni, hogy több nemzet most esik át a generációváltáson, ám ez semmit nem von le a mieink érdemeiből – mondta lapunknak Murvai Szabolcs, az Atomerőmű KSC Szekszárd technikai vezetője, aki kiemelte, büszkék lehetünk a szekszárdi, illetve a korábban a klubnál megfordult játékosokra.

Elmondta, a válogatott magját az 1997-1998-as korosztály adta, mely most is bebizonyította, hogy az a legjobb generáció a magyar női kosárlabdában. Ide tartozik Dubei Debóra (9,8 pont, 6,8 lepattanó, 2,3 assziszt), Kiss Virág (14,8 pont, 5,8 lepattanó) vagy éppen Studer Ágnes (7,3 pont, 4,3 gólpassz, 2,8 lepattanó), akik gyakorlatilag a hátukon vitték a csapatot.

– Egyetértek Ágicával, szerintem is már csak egy kicsivel vagyunk lemaradva a legjobbaktól, ehhez fizikálisan kell javulnunk a következő években, de azt gondolom, hogy ez sikerülni fog a csapatnak – folytatta a szekszárdiak technikai vezetője, aki az utolsó két mérkőzésre is kitért. – Mentálisan is elfáradt a csapat a torna végére, de ha nem így történik, akkor is meglepetés lett volna az éremszerzés. A francia és a spanyol kosárlabdát nem kell bemutatni, 20-30 éve a világelithez tartoznak.

Hozzátette, Horváth Bernadett is élni tudott azzal a lehetőséggel, amit és amennyit az Európa-bajnokságon kapott, a szerbek elleni fontos csoportmérkőzésen például az ő három triplája húzta vissza a gödörből a csapatot. Nem mellékesen a Csatától szerződtetett irányító tehermentesíteni tudta Studert, amikor ő a padon pihent.

– Örülök, hogy jól ment neki is a játék. Beszéltem vele, azt mondta, fizikálisan jól érzi magát, úgyhogy bizakodhatunk, hogy klubszinten is jó teljesítményt nyújt majd ősztől – fogalmazott Murvai Szabolcs.

A szekszárdiak – hosszú idő után Studer Ágnes, és két év után Goree Cyesha nélkül – augusztus elején kezdi meg a felkészülést a 2023/2024-es idényre.