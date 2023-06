Az idei programra 43 csapat nevezett, ami jóval több volt a 2022-es évinél, összesen 172 játékos pattogtatta a labdát, több mint nyolcvan meccset letudva reggeltől délutánig.

Ha még több számot szeretnénk, akkor azt is rögzíthetjük, hogy 1680 percen keresztül küzdöttek a nevezettek, akik nem kevesebb, mint ötven liter bort fogyasztottak – persze a nagy meleg és a kedvező időjárás is belejátszott abba, hogy nagyon fogytak a hűsítő fröccsök.

Az ország több szegletéből jöttek nevezők, a teljesség igénye nélkül futott be csapat a Bodri Birtokra Óbudáról és Dunaharasztiból is, a vármegyéből a szekszárdiak mellett paksiak, bonyhádiak, bátaszékiek és dombóváriak is érkeztek, hogy részesei legyenek egy hamisítatlan kosaras dzsemborinak.

A szüleiket elkísérő gyerekek sem unatkoztak, volt ugrálóvár, lehetett hófánkozni, csillámtetkót készíttetni, és most is nagyon népszerű volt a habparti – ahogy az általában lenni szokott, legyen szó bármilyen eseményről.

Barbarics Gergő a szervezők nevében azt mondta, nagyon örülnek a visszajelzéseknek, de most erőt kell gyűjteniük ahhoz, hogy jövőre újra nekiveselkedjenek az esemény megszervezésének. Hozzátette, mindenkinek köszönik, aki bármit tettek az esemény sikeréért, kiemelve a támogatókat és az önkénteseket is, akik odaálltak melléjük és segítették őket.

II. Bodriball. A korcsoportok legjobbjai, 2011 után születettek: Dr. Ball. 2009-2010-ben születettek: Dzsoni El Triple. 2007-2008-ban születettek: Hustle. 1989-1999-ben születettek: Nem tudom Tesó (vegyes). Női felnőtt: Harsi Akadémia 96. 35 év felettiek: Grandmotherifgooddayhorse. Dobóversenyek. Hárompontosdobó verseny: Kalkán Bella. Crazy shot: Hirth Bálint.