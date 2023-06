Június utolsó hétvégéjén a Tolna vármegye népszerű üdülőtelepén zajlott a Regionális Akadémiai Rendszer legrangosabb versenye, a Magyar Kupa Döntő. A Fadd-Domboriban megrendezett kétnapos esemény során 79 klub több, mint ezer gyermek, kölyök és serdülő korosztályú kajak-kenusai 118 futamon mérték össze erejüket.

A szekszárdiak 5 arannyal és 1 ezüsttel az éremtáblázat ötödik helyén zárt, amivel a legjobb vármegyei klub lett. Az Atomerőmű SE hat (1 arany, 4 ezüst, 1 bronz), a Dunaföldvár kettő (0, 1, 1), a Tolna egy (0, 0, 1) dobogós helyezéssel zárt. Többen is ismételni tudtak Fadd-Domboriban, a szekszárdi Kercsmár Emma Lujza, Rohn Panka kajak kettős párosban és dunaújvárosiakkal négyesben is kapugyőztesek lettek, a paksi Pálfalvi Viktor Gyulának kenu egyesben, kettesben és négyesben is ezüstérem jutott, míg a földvári Futó Dorka kenu egyesben második, vegyes négyesben harmadik lett.

Inger Nikoletta, a szekszárdiak edzője lapunknak elmondta, a kölyök és serdülő fiú vonalukra férne rá az erősítés, de összességében jó döntőt zártak. Főleg úgy, hogy a régiók legjobbjai csatáztak az érmekért, szombaton pedig még a széllel is meg kellett küzdeniük. A pihenés viszont még odébb van, a klubnál már elkezdték a felkészülést a jövő hétvégi Vidékbajnokságra, ahonnan a július végi Magyar Bajnokságra lehet kijutni.

Vármegyei dobogósok

Szekszárd. Aranyérmes: Görbe Dávid (K1 kölyök U13, 2000 méter); Jámbor Lotti (K2 kölyök U13-U14, 500 m); Mészáros Bere, Sáfrány Botond (MK2 gyermek U10-U11, 2000 m); Kercsmár Emma Lujza, Rohn Panka (MK2 gyermek U12, 2000 m és MK4, 2000 m)

Ezüstérmes: Takács Hanga Róza, Demkó Dorka Emese (MK2 gyermek U10-U11, 2000 m)

Atomerőmű SE. Aranyérmes: Kovács Roland, Galó Árpád (PC4 vegyes kölyök U13, 2000 m)

Ezüstérmes: Pálfalvi Viktor Gyula (C1 serdülő U16, 1000 m); Vajna Lóránt, Kirschner Dávid (C2 kölyök U13-U14, 500 m); Frast Medárd, Pálfalvi Viktor Gyula (C2 serdülő U15-U16, 500 m); Frast Medárd, Pálfalvi Viktor Gyula, Nagy Tibor Soma, Bedecs Tamás (C4 vegyes serdülő U15-U16, 500 m)

Bronzérmes: Babarik Levente György, Fábián Ábel (C2 kölyök U13-U14, 500 m)

Dunaföldvár. Ezüstérmes: Futó Dorka (MC1 gyermek U10-U11, 2000 m)

Bronzérmes: Szabó András Zotmund, Viczai János, Bakcsi Zalán, Futó Dorka (PC4 vegyes gyermek U10-U11, 2000 m)

Tolna. Bronzérmes: Sallai Péter (MK1 kölyök U13, 2000 m)