A Szekszárdon született válogatott védő, Fiola Attila, a Hertha BSC vezetőedzője, Dárdai Pál, a Fehérvár FC sportigazgatója, Juhász Roland és az egykori Fradi-kedvenc, Lisztes Krisztián is ellátogatott a Szekszárdi UFC családi napjára, amelyet minden korábbinál nagyobb sikerrel rendezett meg az egyesület. A koronavírus járvány miatt az elmúlt három évben nem volt alkalom ilyen módon találkozni, most mindent bepótoltak a résztvevők. Szinte mozdulni sem lehetett, annyian voltak, ovisok, kisiskolások, szaladgáltak mindenfelé – Kárpáti Zoltán, az UFC nemrég újraválasztott elnöke is elégedetten tekinthetett körbe.

De ugyanígy tehetett Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, illetve a város képviselői közül Máté Péter, Bomba Gábor vagy Murvai Árpád.

„Az összefogás fontosságát példázza ez a nap, minden elismerésem a szervezőké, a sportolóké, a sportbarátoké, a szülőké és a gyerekeké, amiért egy ilyen emlékezetes naot sikerült összehozni. Óriási dolog, hogy jelenlegi, vagy volt válogatott játékosokat is sikerült megszólítani, ők is emelték az esemény rangját. Örülök, hogy jómagam is részese lehettem, sok sikert kívánok a klubnak és a nemrég újraválasztott elnökségnek” – húzta alá Gyukovics János.

Nagy sikert hozott a pörköltfőzőverseny, amelyben minden UFC-s korosztály képviseltette magát. A bíráló zsűri tagjai Gyurkovics János alpolgármesterrel az élen, Horváth Ferenc, a Horfer Serleg ügyvezetője, Bomba Gábor, valamint a Szász Étterem képviseletében Keszthelyi Szabolcs egyformán el volt ragadtatva, csupán egy citromdíjat osztottak ki – de azt is csak azért, hogy ilyen is legyen. Díjakat is osztottak, minden korosztályban, fiúknál és lányoknál egyaránt jutalmazták a legtöbb edzésen részt vevőt és a korosztály legjobbját, de emlékplakettet kaptak azok is, akik régóta az UFC kötelékébe tartoznak, most Bozsó Mártáta, Polyák Antalt, Teszler Vendelt, Sallai Józsefet és Arena Ármint díjazták.

Volt szülő–gyerek focimeccs, légvár, lehetett teqballozni, focibiliárdozni, lábteniszezni és a tűzoltóság jóvoltából a habparti sem maradt el. Kicsik és nagyok, ruhában és kevés ruhában egyformán ugrándoztak és örömködtek a helyenként derékig érő habrengetegben.