Nagy Ramóna megint hallatott magáról. Megszoktuk már, hogy ha valahol kötelek közé lép, ott jó eséllyel a döntőig verekszi magát, s így volt ez az Egerben megrendezett Bornemissza Gergely Nemzetközi Emlékversenyen is. Novák György tanítványa kitűnő formában várta az évad egyik legfontosabb versenyét, s kevésen múlott, hogy ne az ő nyakába akasszák az aranyérmet.

Az elődöntőben egy nagykanizsai ellenfelet győzött le pontozással úgy, hogy riválisára kétszer is rá kellett számolni, a fináléban pedig egy hódmezővásárhelyi fiatal várt rá. Ramóna nem ijedt meg, nagyon sok szép és tiszta találatot vitt be, igazi hajtós, élvezetes meccset vívott, s akár őt is ki lehetett volna hozni győztesnek. Néhányszor komolyabban is eltalálta ellenfelét, de a bírók a végén másképp ítéltek, így az ezüstérem jutott. Edzője azt mondta, a meccs után több edzőkollégája is dicsérte tanítványát, s többen is egyetértettek vele, miszerint neki járt volna a győzelem.

„Így is maximálisan elégedett vagyok Ramival, hiszen kihozta magából a maximumot, nagyon sokat dolgozik, céltudatosan halad előre, sokra fogja vinni” – összegzett Novák György.