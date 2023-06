A magyarok a csehek szerdai legyőzésével kerültek a legjobb nyolc közé, míg a rivális ebben a szakaszban kapcsolódott be a csapatverseny küzdelmeibe.

Bátorfi Zoltán, a szintén tolnai illetőségű szövetségi kapitány az EJ előtt úgy fogalmazott, hogy a németek és a románok kiemelkednek a mezőnyből, ezt az is alátámasztotta, hogy egyesben Szőcs Bernadette nyerte a krakkói versenyt, Elizabeta Samara pedig bronzérmes lett. A szeptemberi csapat Eb selejtezőjében egy csoportban szerepelt a magyar és a román válogatott, mindkét egymás elleni meccsükön utóbbi gárda győzött.

Az olimpiai lebonyolításnak megfelelően a felek párosmeccsel kezdtek, Adina Mihaela Diaconu és Samara magabiztosan nyert Nagyváradi Mercédesz és Bálint Bernadett ellen, a magyar duónak csak a második szettet sikerült viszonylag szorossá tennie. Az első egyest a vegyes párosban Ecseki Nándorral ezüstérmes Madarász Dóra és Szőcs vívta. Előbbi 85., utóbbi pedig 28. az aktuális világranglistán, azaz Madarásznak bravúr kellett volna a győzelemhez.

Ezzel együtt a nyitószettben bizonyította remek formáját, két játszmalabdája is volt, de végül a marosvásárhelyi születésű Szőcs került előnybe. A folytatásban az ellenfél felgyorsította a játékát, s erre nem volt válasza a magyar asztaliteniszezőnek, aki így nem tudta elkerülni a háromszettes vereséget. Következett Samara (32.) és Nagyváradi (344.) találkozója. Az első szettet a rutinos román játékos 2–8-ról fordítva, zsinórban kilenc pontot nyerve hozta, majd a másodikban is hátrányból jött vissza. A harmadik játszmában is hasonló volt a forgatókönyv, ezzel Samara is szettveszteség nélkül nyert, s a románok jutottak a legjobb négy közé.

„Talán ennyivel nem jobbak nálunk – mondta Bátorfi Zoltán. – Voltak esélyeink, Dórinak szettlabdája volt, és Merci is vezetett két szettben is. Ezzel együtt azt kell mondjam, hogy reális eredmény született. Talán ha egy kicsit frissebbek vagyunk, vagy ha Dóri esetleg megnyeri az első szettet, akkor sokkal szorosabb lehetett volna, Mercinek ráadásul nem fekszenek a balkezesek. De a ha itt nem játszik...”

A női válogatott kiesésével a magyar asztaliteniszezők számára befejeződtek az Európa Játékok.

„Póta Georgina nélkül szerepeltünk, az volt a célkitűzés, hogy bekerüljünk a legjobb nyolc közé. Ez nem volt könnyű ebben a kiegyenlített mezőnyben. A vegyes páros fantasztikusan teljesített, le a kalappal előttük. Egyéniben Dóri és Merci is nála előrébb rangsorolt játékost győzött le, úgyhogy teljes mértékben elégedett vagyok” – értékelt a nők szövetségi kapitánya, hangsúlyozva: a céljuk, hogy minél több kvótát gyűjtsenek a párizsi olimpiára.

Eredmények, női csapatverseny, negyeddöntő: Románia–Magyarország 3–0. Eredmények, páros: Adina Mihaela Diaconu, Elizabeta Samara–Nagyváradi Mercédesz, Bálint Bernadett 3–0 (6, 8, 4), Szőcs Bernadette–Madarász Dóra 3-0 (11, 8, 4), Samara–Nagyváradi 3–0 (8, 7, 5)