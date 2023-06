De jó kis csapatot verbuváltak össze a hazaiak is, elég csak Nagyfalusi Istvánt, Ambrus Zoltánt, Gergely Józsefet vagy Gergely Csabát említeni – jó páran megjegyezték, hogy velük nem ott tartana a megye egyes Medosz, ahol...

Régen voltak ilyen sokan futballmeccsen Tevelen, s talán még többen lettek volna, ha a rá-rázendítő eső nem riasztja el őket. A környékbeli településekről így is jöttek jó páran – hiába, nem minden nap játszanak ilyen futballisták ezen a gyepen. Jó volt látni a sok gyereket, akik egy-egy közös fotóért megrohamozták Lisztes Krisztiánt, vagy Czvitkovics Pétert, de ölelgették a helyieket is, mégiscsak ők az igazi sztárok.

Akik ott voltak, azok rengeteg szép jelenetet és öt gólt is láthattak. A Dárdai Team – amely most nem a megszokott Hertha-mezben játszott – már 3–0-ra is vezetett a strandfocis Badalik Szabolcs, Lisztes Krisztián és Gyánó Szabolcs találatával, de a hazaiak azonban összekapták magukat, s 3–2-re feljöttek, sőt még egy tizenegyest is lőhettek, de az kimaradt... A még aktív Simon Tibor és Dézsi János lőtte a két gólt, majd Vituska Norbert bombázott a keresztlécre a tizenegyespontról.

A Dárdai Team nem megy messzire, jövő szombaton Simontornyán is megmutatja tudását – jót fog tenni az ottani focinak ez a reklám, talán nem végleges az STC visszalépése, s az új idényben – akár Dárdaiéknak is köszönhetően – újra ott lesznek majd valamelyik pontvadászatban.