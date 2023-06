Most szombaton kezdődik a dombóvári nyári bajnokság. Mint azt a szervező Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület hivatalos oldalán közölte: a további fordulókat július 15-én és 29-én, illetve augusztus 12-én rendezik. A helyszín ezúttal is az Ujvári Kálmán Sporttelepen található strandröplabda pálya lesz. A szervezők a dombóváriak mellett a környező településekről is várnak indulókat. A részletekről Prech Tamásnál lehet érdeklődni a 30/5613494-es telefonszámon.