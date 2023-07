Az első aranyat a Pacs Pacs SE kenusa, a bonyhádi gyökerekkel rendelkező Opavszky Réka – a nyugalmazott gimnáziumigazgató, Ónodi Szabolcs unokája – szállította, aki korábban a legjobb idővel jutott be az U23-as korcsoport 500 méteres döntőjébe. Opavszky a finálét is jól kezdte, a mellette haladó cseh versenyzővel kiemelkedtek a mezőnyből. Réka szinte végig nagyjából fél hajóval vezetett, az utolsó métereken pedig még rá is tudott tenni egy lapáttal, így a párosban szerzett ezüstérme után, egyesben a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Szintén arany jutott az Atomerőmű SE színeit képviselő madocsai Juhász Istvánnak, aki Lugosi Gergellyel térdelt kenuba az ifjúságiak 500 méteres versengésében. A srácok nagy reményekkel állhattak be a rajtgépbe, hiszen a legjobb idővel kerültek be a fináléba. Már a táv elején kilógott a magyar hajó orra, féltávnál is a mieink vezettek. Ismét egy tökéletesen felépített magyar pályát láthatott a közönség, a srácok remekül osztották be az erejüket és meggyőző fölénnyel szerezték meg a vb 14. magyar aranyát. Érdekesség, hogy Juhász István tavaly Szegeden még Molnár Csanáddal nyerte meg ugyanezt a számot.

Nem akart lemaradni klubtársától Vajda Bence sem, az ASE tehetsége U23-ban nyert világbajnoki aranyat a kajak párosok 500 méteres versenyében. Pénteken ezren címvédőként a harmadik helyen végeztek, de a páros idén az 500 méterre, vagyis az olimpiai számra hegyezte ki a felkészülését. Jól jött az is, hogy idén már jelentős versenyrutint szereztek, ugyanis nagy csatára késztette őket az olasz egység, de a srácok remekül kezelték a helyzetet. A végére nagyjából fél hajóval nyertek, és láthatóan hatalmas feszültség szabadult fel a fiúkból, Vajda Bence még a lapátját is a vízbe dobta a célba érkezést követően.

Nem arany, de szépen csillog a paksi duó, a U23-as mezőnyben versenyző Kollár Kristóf és Hodován Dávid bronza, amit a kenu kettesek 500 méteres számában szereztek meg. A spanyolok az első méterektől fogva kiemelkedtek a mezőnyből, mögöttük viszont a lengyel, a cseh és magyar egység is nagy csatát vívott. A hajrában a lengyelek biztossá tették ezüstérmüket, míg a harmadik helyen a mieink értek célba kilenc századmásodperccel a csehek előtt.

Szintén bronz jutott Opavszky Rékának a kenu négyesek versenyében. A Horányi Dórával, Zagyvai Borkával és Csorba Zsófiával alkotta négyesük a kínaiak és a spanyolok mögött a moldávokkal harcolt a bronzéremért. Féltávnál még a negyedik helyen haladtak, de hajrát megint a mieink bírták jobban, így a lányok végül felállhattak a dobogó harmadik fokára.