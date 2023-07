Olyan volt a földvári csapat az előző szezonban, mint a kártyajátékban a piros hetes – vitt mindent.

Megnyerték a megyei élvonalbeli bajnokságot, sikerrel vették az NB III-as osztályozót (mit sikerrel, szó szerint kivégezték a Zala megyei bajnok Semjénházát, amelynek két meccsen tíz gólt lőttek), és a Tolna Megyei Kupát is elhódították.

Utóbbit már egy teljesen újjáépített csapattal nyerték meg, a Bátaszék SE elleni, amúgy 7–0-ra megnyert döntőre a tavalyi gárdából Ivancsics Alex, Szedmák Roland, Kun László, Horváth Attila, Fröhlich Roland, Dorogi Gergő és Rabi Dániel maradt hírmondónak.

Petneházi Márk (Budaörs), Áman Áron (Soltvadkert), Puskás Zoltán (Martfű), Koszó Balázs (Wiesmath), Hompót Lóránt és Hompót Dániel (Dunaújváros), Gellén Dávid (Villány), Márkvárt Dávid (PEAC), Egejuru Godslove (Kiskőrös) és Havasi Dániel (?) is távozott az aranycsapatból, amely azért igazolt is szépen.

Bartha László (Kozármisleny), Pleszkán Tibor (Dabas), Tóth Máté (Dombóvár), Vukman Donát (Majos), Ladányi Patrik és Ladányi Viktor (Pécsvárad), Molnár Sándor (Gárdony), Tóth Ákos (Dunaújváros), Géringer Tamás (Balatonfüred), Urbán Péter (MTK), Károly Bálint (Kozármisleny), Gál Szabolcs (Nyíregyháza), Keringer Ádám és Görög Gergő (Paks II), Süle Nándor (Budai FC) és Sárközi Krisztofer (Pécsi MFC) is a világoskék-fehéreknél folytatja.

A nyári edzőmeccseken akadtak szép pillanatai a földvári együttesnek, amely két NB III-as csapatot, a Bicskét (3–1) és a Mohácsot (2–1) is legyőzte, de lőtt tizenhárom gólt Villányban, s bár a főpróbán 2–1-re kikapott a kecskemétiek második számú csapatától, eléggé meggyőzőnek tűnt a gárda, amely szép csendesen, mindenféle csinnadrattát nélkülözve készült a szezonrajtra.

Varga Balázst ismerve egy kezdeményező futballt játszó, a támadójátékot preferáló csapat lesz a földvári, amely ráadásul sokat fiatalodott – ez mindenképpen az előnyükre fog válni az átszervezett bajnokságban.

Varga Balázs kihangsúlyozta, a földvári kötődést próbálták erősíteni azzal, hogy hazaigazolták Görög Gergőt és Keringer Ádámot, megtartották a Fröhlich Rolandot, akinek pedig sok kérője volt, s az évtizedes NB I-es focimúlttal rendelkező, Dunaszentgyörgyön élő Bartha Lászlót is megszerezték.

A célokat illetően azt mondta, szeretnének az NB III-ban is a bajnoki címért harcolni, ezt segítheti elő, hogy profi státuszú, hivatásos szerződésű futballistákat alkalmaznak. A Dél-Nyugati csoport mezőnyéről úgy fogalmazott, szerinte ez lesz a legerősebb NB III-as osztály, amely tele van kiváló csapatokkal, mint például a Szentlőrinc, az Iváncsa, a Nagykanizsa, vagy a PEAC, nem beszélve az NB I-es gárdák második együtteseiről, amelyek képesek befolyásolni a bajnokság végeredményét.

Az első két fordulóban ezek közül kettővel, az Iváncsával és a Dunaújvárossal is összecsapnak a földváriak.

„Szeretnénk hat pontot szerezni az első két bajnoki mérkőzésünkön” – húzta alá a szakember.

Aligha kellene jobb belépő ennél a harmadik ligába.

Az FC Dunaföldvár őszi menetrendje

I. forduló, július 30., vasárnap: Iváncsa KSE–FC Dunaföldvár I 17.30 óra

II. forduló, augusztus 2., szerda: FC Dunaföldvár–Dunaújváros 17.30 óra

III. forduló, augusztus 13., vasárnap: Mohácsi TE 1888–FC Dunaföldvár 17.30 óra

IV. forduló, augusztus 19., szombat: FC Dunaföldvár–Kaposvári Rákóczi 17.30 óra

V. forduló, augusztus 30., szerda: Érdi VSE–FC Dunaföldvár 17.30 óra

VI. forduló, szeptember 3., vasárnap: FC Dunaföldvár–Szentlőrinc 16 óra

VII. forduló, szeptember 9., szombat: PTE-PEAC–FC Dunaföldvár 16 óra

VIII. forduló, szeptember 24., vasárnap: FC Dunaföldvár–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 16 óra

IX. forduló, október 1., vasárnap: Fehérvár FC II–FC Dunaföldvár 11 óra

X. forduló, október 8., vasárnap: FC Nagykanizsa–FC Dunaföldvár 15 óra

XI. forduló, október 15., vasárnap: FC Dunaföldvár–Paksi FC II 15 óra

XII. forduló, október 22., vasárnap: Szekszárdi UFC–FC Dunaföldvár 13 óra

XIII. forduló, október 29., vasárnap: FC Dunaföldvár–Ferencvárosi TC II 13 óra

XIV. forduló, november 5., vasárnap: Bonyhád-Majos–FC Dunaföldvár 13 óra

XV. forduló, november 12., vasárnap: FC Dunaföldvár–MTK Budapest II 13 óra

XVI. forduló, november 18., szombat: FC Dunaföldvár–Iváncsa KSE 11 óra

XVII. forduló, november 26., vasárnap: Dunaújváros–FC Dunaföldvár 13 óra