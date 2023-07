Mint arról a Paksi FC a hivatalos internetes oldalán beszámolt, a harminckét éves kapus karrierje Jászberényből indult, majd a Ferencváros után a Dunaharasztinál, később Tatabányán és Zalaegerszegen bizonyított. A kék-fehéreknél négy évet töltött, mielőtt Mezőkövesdre tette át a székhelyét 2018 nyarán. A kövesdiek kapuját három szezonon át védte, aztán 2021-től a Budapest Honvéd hálóőre volt, egészen mostani átigazolásáig. Paksi kontraktusa három évre szól. Szappanos Péter 139 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött érkezett meg Paksra.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a csapathoz. Szintem régóta minden játékos pozitívan szemléli a Paks példaértékű filozófiáját, munkáját. A tavalyi évadban is egy kis szerencsével meglehetett volna a dobogó. Az ügyvezető úrral egyeztetve, idén is hasonló célokkal vágunk neki a szezonnak. Egyénilég is szeretnék minél többet hozzátenni ahhoz, hogy minél előrébb végezzen a klub” – fogalmazott Szappanos Péter.

A paksiak eddig Silye Erik (Vasas), Hegedűs János (Vasas), Mezei Szabolcs (MTK), Kovács Krisztián (Győr), Beke Péter (Budafok), Temesvári Attila (Szeged) és Földi Dominik (UD La Cruz U19) érkezését jelentették be.

Mint arról beszámoltunk, a paksiak szombat délelőtt játszották le harmadik felkészülési mérkőzésüket, amelyen 3–1-es vereséget szenvedtek az NB II-ben szereplő Budafoktól.