A nagydíj második napjára is kitartott a kánikula, amit még az aszfaltról visszaverődő forróság is tetőzte. A szálkai emelkedővel egybekötött Várdomb-Szálka-Palatinca-Kismórágy körön belül gyakran nyúltak emiatt a kulacsukhoz a kerekesek, akiknek a frissítő mellett az árnyékos részek és a menetszél nyújtott némi támaszt. Az pedig, mármint a menetszél volt rendesen, az első órában ugyanis 46,2 kilométer per órás sebességgel száguldoztak versenyzők.

A 141 főre csökkent mezőnyből voltak vállalkozókedvűek, akik szökéssel próbálkoztak az első hegyihajrá és sprint után. Előbb a cseh Tomás Kalojíros (RRK Group Pierre Baguette Benzinol) lépett meg a többiektől, de őt pillanatok alatt befogták, majd egy négy fős csoport indult meg, mely 44 másodpercre tudott csak elmenni a főmezőnytől, a lejtmenetben ezt az üldözők el is tüntették. A legígéretesebbnek a tizennégy kerekest magába foglaló csoport tűnt, mely 20 kilométerrel a vége előtt közel kétperces előny tekert össze magának. A szökevények végül haza is értek, a szakaszgyőzelemért folyó sprintet a Dukla Banska Bistrica szlovák kerekese, Lukas Kubis nyerte a cseh Tomas Jakoubek (ATT Investments) és a lengyel Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski) elől.

A legjobb magyarként ezúttal Kusztor Péter (Team Novo Nordisk) végzett az előkelő 10. helyen, a szekszárdi Istlstekker Zsolt az időkeretet túllépve ért célba.

Ma 20.15 órakor a hagyományos villanyfényes kritériumverseny, a Pálinkás Csaba Emlékverseny zárja le a nagydíjat.

A pénteki prológon a cseh Filip Reha diadalmaskodott, a szombati első szakasz az olasz Simone Buda sikerét hozta.